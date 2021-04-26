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Dono do Spotify diz querer comprar o Arsenal: 'Ficaria feliz em assumir as operações'

Sueco Daniel Ek, de 38 anos, fala sobre possibilidade de comprar o clube do coração nas redes sociais, e pode ter a ajuda de lendas dos Gunners, como Henry, Bergkamp e Vieira...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 16:23
Crédito: Don Emmert / AFP
Considerado como o maior serviço de streaming de áudio do planeta, o Spotify pode entrar no mundo do futebol em breve. Em recente publicação nas redes sociais, o dono da plataforma, Daniel Ek, disse que gostaria de comprar o Arsenal caso os atuais donos mostrassem vontade de vender os Gunners.
+ Veja a tabela da Premier LeagueUm dos principais motivos pelo interesse do sueco de 38 anos em adquirir o clube londrino é a insatisfação dos torcedores da equipe, especialmente após o episódio sobre a Superliga Europeia. Revoltados pelo Arsenal ter aderido ao movimento, fãs protestaram na última semana e pediram a saída de Stan Kroenke.
De acordo com a "ESPN", o dono do Spotify planeja fazer uma proposta para o grupo norte-americano que controla o Arsenal, que por sua vez não tem a intenção de deixar o clube. Ainda segundo a reportagem, Ek quer se juntar a lendas dos Gunners como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira para concluir seu plano de administrar o time do coração.
Segundo a Forbes, o Arsenal está estimado atualmente em 2 bilhões de libras (R$ 15,1 bilhões). Já Daniel Ek tem fortuna avaliada em 3,4 bilhões de libras (R$ 25,7 bilhões) e não teria problemas para levantar fundos para concluir a operação.

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