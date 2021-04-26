Dono do Spotify diz querer comprar o Arsenal: 'Ficaria feliz em assumir as operações'

Crédito: Don Emmert / AFP

Considerado como o maior serviço de streaming de áudio do planeta, o Spotify pode entrar no mundo do futebol em breve. Em recente publicação nas redes sociais, o dono da plataforma, Daniel Ek, disse que gostaria de comprar o Arsenal caso os atuais donos mostrassem vontade de vender os Gunners.

+ Veja a tabela da Premier LeagueUm dos principais motivos pelo interesse do sueco de 38 anos em adquirir o clube londrino é a insatisfação dos torcedores da equipe, especialmente após o episódio sobre a Superliga Europeia. Revoltados pelo Arsenal ter aderido ao movimento, fãs protestaram na última semana e pediram a saída de Stan Kroenke.

De acordo com a "ESPN", o dono do Spotify planeja fazer uma proposta para o grupo norte-americano que controla o Arsenal, que por sua vez não tem a intenção de deixar o clube. Ainda segundo a reportagem, Ek quer se juntar a lendas dos Gunners como Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira para concluir seu plano de administrar o time do coração.