Dono do PSG garante permanência de Neymar e Mbappé no clube

Após a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, afirmou que Neymar e Mbappé, as duas principais estrelas do clube parisiense, permanecerão no Parque dos Príncipes e não deixarão a equipe.
- Neymar, junto com o Mbappé, é um dos melhores jogadores do mundo, está entre os três primeiros. Neymar foi o homem do jogo, ele fez um grande jogo. Ele e Kylian nunca vão embora, vão ficar no PSG - disse o mandatário.
O presidente do clube francês também comemorou a vaga nas semifinais depois de 25 anos, especialmente porque a equipe comemora 50 anos nesta quarta-feira.
- É muito especial para nós, porque é o aniversário do clube. Precisamos de mudar a mentalidade do clube, dos torcedores e da imprensa, porque todos duvidam do Paris Saint-Germain o tempo todo. Hoje todos deram 200% e estou muito orgulhoso. Todos disseram que não estávamos preparados, mas provamos o contrário, com uma boa mentalidade e grandes jogadores - disse.