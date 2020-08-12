Dono do PSG garante permanência de Neymar e Mbappé no clube

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Após a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, afirmou que Neymar e Mbappé, as duas principais estrelas do clube parisiense, permanecerão no Parque dos Príncipes e não deixarão a equipe.

- Neymar, junto com o Mbappé, é um dos melhores jogadores do mundo, está entre os três primeiros. Neymar foi o homem do jogo, ele fez um grande jogo. Ele e Kylian nunca vão embora, vão ficar no PSG - disse o mandatário.

O presidente do clube francês também comemorou a vaga nas semifinais depois de 25 anos, especialmente porque a equipe comemora 50 anos nesta quarta-feira.