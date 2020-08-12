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futebol

Dono do PSG garante permanência de Neymar e Mbappé no clube

Nasser Al-Khelaïfi, após classificação do PSG, afirmou que dupla não deixará a equipe...

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 19:21
Crédito: DAVID RAMOS / AFP
Após a classificação do Paris Saint-Germain para as semifinais da Liga dos Campeões, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, afirmou que Neymar e Mbappé, as duas principais estrelas do clube parisiense, permanecerão no Parque dos Príncipes e não deixarão a equipe.
- Neymar, junto com o Mbappé, é um dos melhores jogadores do mundo, está entre os três primeiros. Neymar foi o homem do jogo, ele fez um grande jogo. Ele e Kylian nunca vão embora, vão ficar no PSG - disse o mandatário.
O presidente do clube francês também comemorou a vaga nas semifinais depois de 25 anos, especialmente porque a equipe comemora 50 anos nesta quarta-feira.
- É muito especial para nós, porque é o aniversário do clube. Precisamos de mudar a mentalidade do clube, dos torcedores e da imprensa, porque todos duvidam do Paris Saint-Germain o tempo todo. Hoje todos deram 200% e estou muito orgulhoso. Todos disseram que não estávamos preparados, mas provamos o contrário, com uma boa mentalidade e grandes jogadores - disse.

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