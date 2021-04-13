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Dono do PSG fala após classificação: 'Neymar e Mbappé já não tem desculpas para querer sair'

Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, disse que suas estrelas não tem motivos para deixar o clube...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 19:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2021 às 19:26
Crédito: Fabrice Coffrini / AFP
Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain se classificou para as semifinais da Champions League. Após a partida contra o Bayern de Munique, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, discutiu a falta de motivos para Neymar e Mbappé deixarem o clube.
Veja o mata-mata da Champions- Estou orgulhoso de todos, estamos nas meias-finais pela segunda vez consecutiva. Nunca escondemos que, desde o primeiro dia, ganhar a Liga dos Campeões é o nosso grande objetivo - disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.
O presidente da equipe francesa também discutiu os feitos da atual temporada.
- Ganhamos de Manchester United, Barcelona e Bayern Munique esta época, investimos muito com este propósito, mas a Champions League é muito difícil, decide-se em detalhes. Temos de continuar a trabalhar e tenho de concordar: Neymar e Mbappé já não têm desculpas para querer sair - concluiu.
O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.

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