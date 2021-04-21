Dono do Liverpool pede desculpas aos torcedores por ter colocado o time na Superliga: 'Sinto muito'

Crédito: Torcedores do Liverpool protestam contra a criação da Superliga (AFP

Poucos dias após a criação e fim da Superliga, o dono do Liverpool, John Henry, veio à público se desculpar com seus torcedores. O mandatário se colocou como responsável por todo o ocorrido.

- Quero pedir desculpas a todos os fãs e apoiadores do Liverpool Football Club pela perturbação que causei nas últimas 48 horas. Nem é preciso dizer, mas é preciso dizer que o projeto proposto nunca ficaria sem o apoio dos fãs. Ninguém jamais pensou de forma diferente na Inglaterra. Nessas 48 horas, você deixou muito claro que isso não aconteceria. Nós ouvimos você. Eu te ouvi - começou dizendo Henry.John Henry também se desculpou com os jogadores e comissão técnica do Liverpool.

- E quero pedir desculpas a Jürgen, ao Billy, aos jogadores e a todos que trabalham tanto no LFC para deixar nossos fãs orgulhosos. Eles não têm absolutamente nenhuma responsabilidade por essa interrupção. Eles foram os mais perturbados e injustamente. Isso é o que mais dói. Eles amam o seu clube e trabalham para deixá-lo orgulhoso todos os dias. Eu sei que toda a equipe da LFC tem a experiência, liderança e paixão necessárias para reconstruir a confiança e nos ajudar a seguir em frente. Há mais de uma década, quando nos inscrevemos para os desafios associados ao futebol, sonhamos com o que você sonhou. E temos trabalhado muito para melhorar o seu clube. Nosso trabalho não está terminado. E espero que você compreenda que, mesmo quando cometemos erros, estamos tentando trabalhar nos melhores interesses do seu clube. Neste esforço, eu os decepcionei.

VEJA A MENSAGEM COMPLETA DO MANDATÁRIO

Quero pedir desculpas a todos os fãs e apoiadores do Liverpool Football Club pela perturbação que causei nas últimas 48 horas.

Nem é preciso dizer, mas é preciso dizer que o projeto proposto nunca ficaria sem o apoio dos fãs. Ninguém jamais pensou de forma diferente na Inglaterra. Nessas 48 horas, você deixou muito claro que isso não aconteceria. Nós ouvimos você. Eu te ouvi.

E quero pedir desculpas a Jürgen, ao Billy, aos jogadores e a todos que trabalham tanto no LFC para deixar nossos fãs orgulhosos. Eles não têm absolutamente nenhuma responsabilidade por essa interrupção. Eles foram os mais perturbados e injustamente. Isso é o que mais dói. Eles amam o seu clube e trabalham para deixá-lo orgulhoso todos os dias.

Eu sei que toda a equipe da LFC tem a experiência, liderança e paixão necessárias para reconstruir a confiança e nos ajudar a seguir em frente. Há mais de uma década, quando nos inscrevemos para os desafios associados ao futebol, sonhamos com o que você sonhou. E temos trabalhado muito para melhorar o seu clube. Nosso trabalho não está terminado. E espero que você compreenda que, mesmo quando cometemos erros, estamos tentando trabalhar nos melhores interesses do seu clube. Neste esforço, eu o decepcionei.

Mais uma vez, sinto muito, e só eu sou responsável pela negatividade desnecessária apresentada nos últimos dias. É algo que não vou esquecer. E mostra o poder que os fãs têm hoje e com razão continuarão a ter.

Se há uma coisa que esta pandemia horrível mostrou claramente, é como os fãs são cruciais para o nosso esporte e para todos os esportes. É mostrado em todos os estádios vazios. Foi um ano incrivelmente difícil para todos nós; praticamente ninguém não afetado. É importante que a família do futebol do Liverpool permaneça intacta, vital e comprometida com o que vimos de você globalmente, com gestos locais de gentileza e apoio. Posso prometer que farei tudo o que puder para promover isso.