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Dono do Leeds tentou contratar Ibrahimovic e sonha com Cavani

Time treinado por Marcelo Bielsa foi campeão da segunda
divisão inglesa e voltará à Premier League...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 15:30
Crédito: AFP
Andrea Radrizzani, dono do Leeds United, revelou que tentou a contratação de Zlatan Ibrahimovic, do Milan, mas não obteve sucesso. Além disso, o mandatário do time que acabou de vencer a segunda divisão inglesa disse que pensa em Edinson Cavani. - Ibrahimovic é muito difícil. Nós tentamos a sua contratação em janeiro, mas ele preferiu assinar pelo Milan. Cavani? Para além da sua qualidade, acho que não teria problemas de adaptação, mas ainda não falei com o treinador. É claro que é um jogador que estamos pensando e vamos ver, porque ele está livre para assinar - disse à "Sky Sports".
Edinson Cavani encerra seu contrato com o Paris Saint-Germain no final desta temporada e não ficará no clube francês. O Atlético de Madrid também manifestou interesse no atacante uruguaio.

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