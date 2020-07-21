Dono do Leeds tentou contratar Ibrahimovic e sonha com Cavani

Andrea Radrizzani, dono do Leeds United, revelou que tentou a contratação de Zlatan Ibrahimovic, do Milan, mas não obteve sucesso. Além disso, o mandatário do time que acabou de vencer a segunda divisão inglesa disse que pensa em Edinson Cavani. - Ibrahimovic é muito difícil. Nós tentamos a sua contratação em janeiro, mas ele preferiu assinar pelo Milan. Cavani? Para além da sua qualidade, acho que não teria problemas de adaptação, mas ainda não falei com o treinador. É claro que é um jogador que estamos pensando e vamos ver, porque ele está livre para assinar - disse à "Sky Sports".