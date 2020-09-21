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futebol

Dono da melhor defesa, time de Victor Cardozo vence na Thai League

Jogador de 30 anos está no futebol tailandês desde o final de 2017...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 19:17
Crédito: Divulgação / BG Pathum
Impedido de reestrear na Thai League no último dia 12 em razão de um caso da Covid-19 no adversário, o BG Pathum voltou a campo após seis meses em grande estilo. No último sábado, a equipe do zagueiro Victor Cardozo bateu o Port FC por 1 a 0 na casa do rival e, com o resultado, subiu para a vice-liderança da liga. O jogador elogiou o sistema defensivo de seu time.
- Foi uma grande vitória. Tivemos a felicidade de marcar no início da partida e depois fomos competentes para suportar uma pressão muito forte. Seguimos invictos, em segundo lugar e com um jogo a menos. A campanha é excelente - declarou.
E na boa campanha do BG Pathum algo chama a atenção. Em cinco rodadas, o time de Victor sofreu apenas um gol. Foi na estreia, quando bateu o Muangthong por 2 a 1. O brasileiro falou da satisfação em fazer parte de uma defesa que já está há 512 minutos sem ser vazada.
- Isso equivale a um centroavante marcar em quatro jogos consecutivos. Agradeço a Deus por viver um momento tão bacana como esse. Em função do futebol tailandês ser muito equilibrado, é bastante improvável um time passar várias partidas sem sofrer um gol sequer. Mas seguimos treinando para manter esse panorama - definiu.

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