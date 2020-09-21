Dono da melhor defesa, time de Victor Cardozo vence na Thai League

Crédito: Divulgação / BG Pathum

Impedido de reestrear na Thai League no último dia 12 em razão de um caso da Covid-19 no adversário, o BG Pathum voltou a campo após seis meses em grande estilo. No último sábado, a equipe do zagueiro Victor Cardozo bateu o Port FC por 1 a 0 na casa do rival e, com o resultado, subiu para a vice-liderança da liga. O jogador elogiou o sistema defensivo de seu time.

- Foi uma grande vitória. Tivemos a felicidade de marcar no início da partida e depois fomos competentes para suportar uma pressão muito forte. Seguimos invictos, em segundo lugar e com um jogo a menos. A campanha é excelente - declarou.

E na boa campanha do BG Pathum algo chama a atenção. Em cinco rodadas, o time de Victor sofreu apenas um gol. Foi na estreia, quando bateu o Muangthong por 2 a 1. O brasileiro falou da satisfação em fazer parte de uma defesa que já está há 512 minutos sem ser vazada.