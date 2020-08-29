Donny van de Beek quer esperar proposta do Barcelona

O meio-campista Donny van de Beek está aguardando uma oferta do Barcelona antes de decidir seu futuro, de acordo com o jornal “Sport”. O Ajax não está disposto a diminuir a pedida por 55 milhões de euros (R$ 357 milhões) pelo jogador de 23 anos, valor que o clube catalão não pode pagar neste momento.Em sua pior crise financeira da história, a equipe blaugrana precisa se desfazer de alguns jogadores, conseguir fundos para investir em jogadores de desejo de Ronald Koeman para seu projeto de futebol. O treinador é um grande admirador de Van de Beek, com quem trabalhou na seleção holandesa.