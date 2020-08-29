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futebol

Donny van de Beek quer esperar proposta do Barcelona

Meio-campista holandês pediu para que agentes coloquem outros clubes em espera. Jogador quer se reunir com amigo Frenkie de Jong e técnico Ronald Koeman...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:27

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 11:27
Crédito: AFP
O meio-campista Donny van de Beek está aguardando uma oferta do Barcelona antes de decidir seu futuro, de acordo com o jornal “Sport”. O Ajax não está disposto a diminuir a pedida por 55 milhões de euros (R$ 357 milhões) pelo jogador de 23 anos, valor que o clube catalão não pode pagar neste momento.Em sua pior crise financeira da história, a equipe blaugrana precisa se desfazer de alguns jogadores, conseguir fundos para investir em jogadores de desejo de Ronald Koeman para seu projeto de futebol. O treinador é um grande admirador de Van de Beek, com quem trabalhou na seleção holandesa.
O atleta pediu para que seus agentes coloquem outras negociações em espera até o Barça decidir o que irá fazer. Real Madrid, Manchester United e Tottenham são outros times que possuem o jovem em seus radares. A janela de transferências vai até o dia cinco de outubro e Van de Beek gostaria de se juntar com o amigo Frenkie de Jong na Catalunha.

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