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futebol

Donny van de Beek pode ser reforço do Barça a pedido de Koeman

Meio-campista holandês esteve próximo de acerto com Real Madrid, mas técnico da seleção holandesa admira futebol do jogador do Ajax que pode voltar a atuar com De Jong...

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 09:33
Crédito: AFP
A chegada de Ronald Koeman faz com que o meio-campista Donny van de Beek fique mais próximo do Barcelona, de acordo com o portal “Le10Sport”. O treinador o conhece da seleção holandesa e o atleta do Ajax poderia reencontrar Frenkie De Jong no mesmo clube. É possível que este seja o primeiro pedido do novo comandante.Aos 23 anos, Van de Beek esteve muito próximo de fechar um acordo com o Real Madrid no último verão, mas o processo foi adiado para esta janela. No entanto, por conta da crise financeira devido a Covid-19, o clube merengue não irá ao mercado. As últimas informações indicam que o Ajax pedia 40 milhões de euros (R$ 258 milhões) pelo meio-campista.
O jogador que tem contrato até 2022 ainda não tem seu futuro esclarecido, mas admitiu que o negócio com o gigante espanhol não deve acontecer. No entanto, a mudança no comando técnico do Barça pode mudar os rumos da vida do holandês e o fazer vestir as cores blaugranas na próxima temporada.

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