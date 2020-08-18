Donny van de Beek pode ser reforço do Barça a pedido de Koeman

A chegada de Ronald Koeman faz com que o meio-campista Donny van de Beek fique mais próximo do Barcelona, de acordo com o portal “Le10Sport”. O treinador o conhece da seleção holandesa e o atleta do Ajax poderia reencontrar Frenkie De Jong no mesmo clube. É possível que este seja o primeiro pedido do novo comandante.Aos 23 anos, Van de Beek esteve muito próximo de fechar um acordo com o Real Madrid no último verão, mas o processo foi adiado para esta janela. No entanto, por conta da crise financeira devido a Covid-19, o clube merengue não irá ao mercado. As últimas informações indicam que o Ajax pedia 40 milhões de euros (R$ 258 milhões) pelo meio-campista.