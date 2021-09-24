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futebol

Donnarumma não está satisfeito com a reserva no Paris Saint-Germain

Atletas sul-americanos, como Neymar e Messi, apoiam permanência de Keylor Navas no gol do PSG e italiano pode buscar uma saída na próxima janela de transferências de verão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 10:19
Crédito: Divulgação / PSG
Donnarumma, eleito melhor jogador da última edição da Eurocopa, não está satisfeito com a condição de goleiro reserva no Paris Saint-Germain, segundo o "Corrierre della Serra". Após nove partidas oficiais, o italiano disputou apenas dois jogos.Apesar de ter sido titular diante do Clermont e do Lyon, o arqueiro voltou a se preocupar após ser colocado no banco diante do Metz. Mino Raiola, empresário do atleta, também não está satisfeito com a situação e uma saída não é descartada.
> Veja a tabela da Ligue 1
Caso Donnarumma não assuma a titularidade em 2022, a Juventus se abre como um possível destino para o goleiro diante das diversas críticas que Szczesny vem sofrendo em Turim. Enquanto isso, Navas tem contrato com o PSG até 2024.
O veterano de 34 anos também possui o apoio de diversos jogadores sul-americanos do elenco do Paris Saint-Germain, como Neymar, Messi, Marquinhos e Di Maria. No entanto, nenhum dos quatro nomes possuem nada contra Donnarumma e Pochettino terá que lidar com um novo desafio em meio a tantos astros em um plantel.

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