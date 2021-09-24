Donnarumma não está satisfeito com a reserva no Paris Saint-Germain

Crédito: Divulgação / PSG

Donnarumma, eleito melhor jogador da última edição da Eurocopa, não está satisfeito com a condição de goleiro reserva no Paris Saint-Germain, segundo o "Corrierre della Serra". Após nove partidas oficiais, o italiano disputou apenas dois jogos.Apesar de ter sido titular diante do Clermont e do Lyon, o arqueiro voltou a se preocupar após ser colocado no banco diante do Metz. Mino Raiola, empresário do atleta, também não está satisfeito com a situação e uma saída não é descartada.

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Caso Donnarumma não assuma a titularidade em 2022, a Juventus se abre como um possível destino para o goleiro diante das diversas críticas que Szczesny vem sofrendo em Turim. Enquanto isso, Navas tem contrato com o PSG até 2024.