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futebol

Donnarumma já se despediu dos atletas do Milan; destino deve ser a Juventus

Goleiro encerra seu contrato com o clube de Milão no final desta temporada e assinará de graça com a Velha Senhora...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 11:32
Crédito: AFP
Gianluigi Donnarumma não continuará no Milan para a próxima temporada. Em fim de contrato, o goleiro italiano deve assinar com a Juventus, que garantiu sua ida à Liga dos Campeões.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
De acordo com o MilanNews, Donnarumma já planejava se despedir dos companheiros no final da temporada. Formado no clube, o goleiro italiano não chegou a um acordo para renovar por conta dos altos salários exigidos.O destino de Donnarumma deve ser mesmo a Juventus. As duas partes já acertaram bases salariais e o goleiro deve ser anunciado nos próximos dias. Ele chega a custo zero.
Formado nas categorias de base do Milan, Donnarumma atuou em 251 partidas pelo clube italiano. Ele não foi vazado em 91 oportunidades.

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