Donnarumma já se despediu dos atletas do Milan; destino deve ser a Juventus

Gianluigi Donnarumma não continuará no Milan para a próxima temporada. Em fim de contrato, o goleiro italiano deve assinar com a Juventus, que garantiu sua ida à Liga dos Campeões.

De acordo com o MilanNews, Donnarumma já planejava se despedir dos companheiros no final da temporada. Formado no clube, o goleiro italiano não chegou a um acordo para renovar por conta dos altos salários exigidos.O destino de Donnarumma deve ser mesmo a Juventus. As duas partes já acertaram bases salariais e o goleiro deve ser anunciado nos próximos dias. Ele chega a custo zero.