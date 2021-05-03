Donnarumma faz alta pedida salarial e complica negociações com o Milan

Com contrato apenas até o final da atual temporada, Gianluigi Donnarumma não deve permanecer no Milan. Segundo a "Gazzetta dello Sport", o Milan não está disposto a ultrapassar os 8 milhões de euros anuais, enquanto Mino Raiola, agente do jogador, deseja que esse valor chegue aos 10 milhões de euros.
Por conta dos valores, Raiola já teria oferecido o goleiro para a Juventus. Em julho, Donnarumma pode assinar com qualquer equipe a custo zero, o que seria uma perda enorme para o Milan, que sequer lucraria com a saída do atleta.Donnarumma estreou pelo Milan em 2015. Aos 22 anos hoje, o goleiro já atuou em 247 partidas pelo clube italiano.