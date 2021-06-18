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futebol

Donnarumma assina contrato com o PSG na segunda-feira

Goleiro chega para ser reserva de Keylor Navas, mas há a possibilidade de ser emprestado para seguir jogando em outra equipe como titular...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 13:57

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:57

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
O goleiro Donnarumma irá passar por exames médicos na próxima segunda-feira, em Florença, com membros do staff do Paris Saint-Germain, segundo a imprensa francesa. Após este processo, o jogador deve assinar seu contrato com a equipe francesa e ser anunciado oficialmente.O jovem atleta de 22 anos chega sem custos ao time dirigido por Mauricio Pochettino e o acordo deve ter duração por cinco temporadas. As informações indicam que o arqueiro italiano deve receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) por temporada.
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No entanto, o futuro de Donnarumma no próximo ano ainda não está definido. Keylor Navas possui vínculo com o PSG até 2024 e é titular incontestável da equipe de Pochettino. Com isso, o italiano pode ser emprestado para não permanecer no banco de reservas.
Apesar dos 22 anos, o futuro goleiro da meta francesa é experiente, pois desde 2015, quando tinha apenas 16 anos, é titular da posição no Milan. Além disso, o arqueiro já é o dono do gol da seleção italiana e tido como um dos principais nomes do elenco.

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