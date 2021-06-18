Donnarumma assina contrato com o PSG na segunda-feira

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP

O goleiro Donnarumma irá passar por exames médicos na próxima segunda-feira, em Florença, com membros do staff do Paris Saint-Germain, segundo a imprensa francesa. Após este processo, o jogador deve assinar seu contrato com a equipe francesa e ser anunciado oficialmente.O jovem atleta de 22 anos chega sem custos ao time dirigido por Mauricio Pochettino e o acordo deve ter duração por cinco temporadas. As informações indicam que o arqueiro italiano deve receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 59 milhões) por temporada.

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No entanto, o futuro de Donnarumma no próximo ano ainda não está definido. Keylor Navas possui vínculo com o PSG até 2024 e é titular incontestável da equipe de Pochettino. Com isso, o italiano pode ser emprestado para não permanecer no banco de reservas.