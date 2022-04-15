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Domènec Torrent está fora dos planos de candidatos à presidência do Galatasaray

Eleições do clube serão realizadas no dia 30 de abril...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2022 às 14:08
A manutenção do espanhol Domènec Torrent não está nos planos dos candidatos à presidência do Galatasaray. O portal "Sport" informou que o investidores Esref Hamamcioglu e Metin Öztürk, que concorrerão ao cargo nas eleições do dia 30 de abril, descartaram a continuidade do trabalho do treinador, que sofre forte pressão pelo desempenho negativo da equipe no Campeonato Turco.Torrent assumiu o posto em janeiro passado, substituindo o lendário Fatih Terim, e com o Galatasaray em 12º lugar no torneio nacional. Agora, o time está em 14º.
O espanhol dirigiu a equipe em 14 jogos e conseguiu apenas quatro vitórias, além de sete derrotas. Ele tem média de 1,17 pontos por jogo, o que o coloca com o pior rendimento entre os técnicos que passaram pelo clube. Restam seis partidas para o fim da temporada.
- O Torrent não está nos nossos planos de médio e longo prazo. A equipe profissional que vai liderar a seção de futebol tem uma lista de candidatos cujo DNA é compatível com o Galatasaray - disse o investidor financeiro Esref Hamamcioglu, que vê Terim com bons olhos para o cargo.
Öztürk, concorrente no pleito, não tem planos de trazer de volta o treinador anterior, mas reforçou o desejo de que o time seja comandado por um turco.
- Temos que esperar pelo final da temporada. O treinador que temos agora tem resultados ruins, mas há um contrato em vigor. O essencial é que o Galatasaray avance. Se houver uma mudança de treinador sob nosso mandato, gostaríamos gostaria de ter um turco - afirmou Öztürk.
A imprensa turca afirma que o presidente eleito, quem quer que seja, tentará negociar com Torrent uma redução da indenização de 1,5 milhões de euros prevista pela rescisão antecipada do contrato, que vai até junho de 2023.
Crédito: DomènecTorrentnãoestánosplanosdepossíveismandatáriosdoGalatasaray(Foto:Divulgação/Galatasaray

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