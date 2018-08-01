Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grená

Ídolo da Desportiva, ex-meia Geovani Silva fará noite de autógrafos

Revelado na categoria de base grená, o 'menino de ouro' vai atender aos fãs nesta sexta-feira à noite

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 18:40

Geovani Silva, ídolo da Desportiva Crédito: Reprodução/Desportiva
Ele é ídolo da Desportiva e do Vasco e está prestes a receber o carinho dos capixabas. Saudando a Copa Espírito Santo 2018, que está nas rodadas iniciais, o ex-meia Geovani Silva fará uma noite de autógrafos.
Revelado nas categorias de base da Tiva, o "menino de ouro" vai atender aos fãs nesta sexta-feira (03), das 19 às 21 horas, na Retrômania, localizada no Shopping Vitória. Além de fotos e autógrafos do ex-craque, ainda estarão à venda camisas da Desportiva Ferroviária de 1980, com a assinatura de Geovani.
A Desportiva Ferroviária em 1980 Crédito: Reprodução
O ano foi marcante para o clube, que protagonizou a melhor campanha de um capixaba na Série A do Campeonato Brasileiro, ficando entre os 16 melhores. No mesmo ano, a Tiva foi campeã estadual, também com o brilho de Geovani.
Noite de autógrafos - Geovani Silva
Data: sexta-feira (03)
Horário: das 19h às 21h
Local: Retrômania, no Shopping Vitória

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados