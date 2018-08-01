Ídolo da Desportiva, ex-meia Geovani Silva fará noite de autógrafos

Ele é ídolo da Desportiva e do Vasco e está prestes a receber o carinho dos capixabas. Saudando a Copa Espírito Santo 2018, que está nas rodadas iniciais, o ex-meia Geovani Silva fará uma noite de autógrafos.
Revelado nas categorias de base da Tiva, o "menino de ouro" vai atender aos fãs nesta sexta-feira (03), das 19 às 21 horas, na Retrômania, localizada no Shopping Vitória. Além de fotos e autógrafos do ex-craque, ainda estarão à venda camisas da Desportiva Ferroviária de 1980, com a assinatura de Geovani.
O ano foi marcante para o clube, que protagonizou a melhor campanha de um capixaba na Série A do Campeonato Brasileiro, ficando entre os 16 melhores. No mesmo ano, a Tiva foi campeã estadual, também com o brilho de Geovani.
Noite de autógrafos - Geovani Silva
Data: sexta-feira (03)
Horário: das 19h às 21h
Local: Retrômania, no Shopping Vitória