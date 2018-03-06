Ídolo capa-preta, Chico é o novo preparador de goleiros do Rio Branco

Ex-goleiro e ídolo no Rio Branco, Chico está de volta em uma nova função: ele é o novo preparador de goleiros do clube alvinegro. Com grande identificação com a torcida, Chico iniciou os treinamentos na tarde de segunda-feira (5).
Chico ficou doze anos no Capa-preta somando suas três passagens e conquistou o Capixabão em 2015. Agora, ele quer contribuir fora das quatro linhas. "A garra e a vontade que eu sempre coloquei dentro de campo vou passar para os meus goleiros também", afirmou o ex-camisa 1, que no momento conta com os goleiros Augusto e Felício, ambos atletas que subiram da base.
Estou muito feliz por essa oportunidade. Geralmente, 90% dos goleiros viram preparadores, então é uma transição natural. A expectativa de realizar um bom trabalho é a melhor possível. O meu trabalho como goleiro já foi reconhecido, agora é hora de começar os trabalhos como preparador para futuramente também ser reconhecido nessa função, completou Chico.
Chico iniciou sua trajetória no Rio Branco ainda nas categorias de base, quando foi aprovado em uma peneira em 1997. No mesmo ano, subiu para o elenco profissional, onde ficou até 2003. A segunda passagem foi entre 2006 e 2007, e a última de 2014 até 2016. "Essa identificação com o clube e com a torcida vai facilitar um pouco o trabalho, mas não vai deixar de ter cobrança", finalizou Chico.