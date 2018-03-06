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Ídolo capa-preta, Chico é o novo preparador de goleiros do Rio Branco

Com grande identificação com a torcida, Chico já iniciou os treinamentos com a equipe

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:43
Ex-goleiro e ídolo no Rio Branco, Chico está de volta em uma nova função: ele é o novo preparador de goleiros do clube alvinegro. Com grande identificação com a torcida, Chico iniciou os treinamentos na tarde de segunda-feira (5).
Chico é quem comanda os goleiros do Rio Branco Crédito: DIvulgação/Rio Branco
 Chico ficou doze anos no Capa-preta somando suas três passagens e conquistou o Capixabão em 2015. Agora, ele quer contribuir fora das quatro linhas. "A garra e a vontade que eu sempre coloquei dentro de campo vou passar para os meus goleiros também", afirmou o ex-camisa 1, que no momento conta com os goleiros Augusto e Felício, ambos atletas que subiram da base.
Estou muito feliz por essa oportunidade. Geralmente, 90% dos goleiros viram preparadores, então é uma transição natural. A expectativa de realizar um bom trabalho é a melhor possível. O meu trabalho como goleiro já foi reconhecido, agora é hora de começar os trabalhos como preparador para futuramente também ser reconhecido nessa função, completou Chico.
 Chico iniciou sua trajetória no Rio Branco ainda nas categorias de base, quando foi aprovado em uma peneira em 1997. No mesmo ano, subiu para o elenco profissional, onde ficou até 2003. A segunda passagem foi entre 2006 e 2007, e a última de 2014 até 2016. "Essa identificação com o clube e com a torcida vai facilitar um pouco o trabalho, mas não vai deixar de ter cobrança", finalizou Chico.

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