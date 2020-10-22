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futebol

Dois nomes voltam a ser opção para Jorginho no Coritiba

Tanto o lateral-direito Jonathan como o zagueiro Rodolfo Filemon eram baixas por terem testado positivo para a Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 14:30

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:30

Crédito: Divulgação/Coritiba
Para a sequência da temporada, o técnico Jorginho teve como boas notícias a reabilitação de duas peças no plantel recuperadas de infecção por Covid-19: o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon.
O sistema defensivo é um dos setores de campo onde o Coxa possui o maior número de problemas. Não à toa, aliás, o jovem Henrique Vermudt recebeu a chance de atuar como titular tanto na vitória por 3 a 1 diante do Palmeiras em São Paulo como no revés do último fim de semana por 2 a 1 no Couto Pereira frente a outra equipe paulista, o Santos.
Apesar de se tratarem de casos assintomáticos (não tendo impacto de perda de peso e alimentação prejudicada que afetem o aspecto físico), nenhum dos dois é tido como nome provável na lista de relacionados para o próximo compromisso do Verdão.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba viaja até a cidade de Fortaleza para duelar na penúltima rodada do primeiro turno frente ao Ceará no próximo sábado (22).

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