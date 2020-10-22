Dois nomes voltam a ser opção para Jorginho no Coritiba

Crédito: Divulgação/Coritiba

Para a sequência da temporada, o técnico Jorginho teve como boas notícias a reabilitação de duas peças no plantel recuperadas de infecção por Covid-19: o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon.

O sistema defensivo é um dos setores de campo onde o Coxa possui o maior número de problemas. Não à toa, aliás, o jovem Henrique Vermudt recebeu a chance de atuar como titular tanto na vitória por 3 a 1 diante do Palmeiras em São Paulo como no revés do último fim de semana por 2 a 1 no Couto Pereira frente a outra equipe paulista, o Santos.

Apesar de se tratarem de casos assintomáticos (não tendo impacto de perda de peso e alimentação prejudicada que afetem o aspecto físico), nenhum dos dois é tido como nome provável na lista de relacionados para o próximo compromisso do Verdão.