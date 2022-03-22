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futebol

Dois nomes formados na base do Avaí tem vínculos renovados

Time Azzurra prolongou o acordo com ambos até 2025...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 17:52

Publicado em 22 de Março de 2022 às 17:52

Além de buscar reforços para o elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro, o Avaí também trabalha para manter o valores formados nas categorias de base, casos do zagueiro Lipe e do atacante Gustavo Simões.>Não perca nada com o aplicativo de resultados do LANCE!Os dois jogadores tiveram seus acordos prolongados até 2025 com uma multa rescisória pensando em negociações com o futebol do exterior bastante considerável. O valor estipulado em contrato foi de 30 milhões de euros, algo equivalente a R$ 162,6 milhões.
- Muito feliz em estar renovando meu contrato com esse clube que sempre me acolheu e me deu muitas oportunidades. Queria agradecer primeiramente a Deus, todas as pessoas que me incentivam todos os dias e aos meus empresários por dar todo o suporte - publicou Lipe em sua rede social.
- Muito feliz em continuar representando a instituição AVAI FUTEBOL CLUBE.Uma agremiação que desde que cheguei me recebeu muito bem e que sou muito grato por acreditar no meu trabalho. Quero fazer história aqui dentro e dar muitas alegrias ao torcedor avaiano - se manifestou Gustavo em seu perfil.
Fora do Catarinense e da Copa do Brasil, o Avaí tem como próximo desafio a reestreia na elite nacional como mandante frente ao América-MG. A partida em questão tem previsão de ocorrer no dia 10 de abril.
Crédito: LeandroBoeira/AvaíFC

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