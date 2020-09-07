Dois jogadores do Manchester City testam positivo para a Covid-19

O Manchester City confirmou dois casos de Covid-19 no elenco faltando apenas cinco dias para o início do Campeonato Inglês. O atacante Mahrez e o zagueiro Laporte irão fazer um período de isolamento social e não estarão disponíveis para os próximos treinos de Guardiola. No entanto, o primeiro jogo dos Sky Blues na Premier League havia sido adiado e o time só estreia no próximo dia 21 contra o Wolverhampton.Fontes próximas ao clube disseram ao “The Telegraph” que ambos os atletas são esperados para o duelo contra o Wolverhampton. Nenhum dos jogadores é sintomático e ambos irão seguir estritamente o protocolo de segurança contra a Covid-19 estabelecido pelas autoridades do futebol inglês.