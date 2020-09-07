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Dois jogadores do Manchester City testam positivo para a Covid-19

Atacante Mahrez e zagueiro Laporte já estão em isolamento social, mas podem jogar na estreia da equipe de Guardiola contra o Wolverhampton no dia 21 de setembro...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2020 às 10:32
Crédito: Twitter / Manchester City
O Manchester City confirmou dois casos de Covid-19 no elenco faltando apenas cinco dias para o início do Campeonato Inglês. O atacante Mahrez e o zagueiro Laporte irão fazer um período de isolamento social e não estarão disponíveis para os próximos treinos de Guardiola. No entanto, o primeiro jogo dos Sky Blues na Premier League havia sido adiado e o time só estreia no próximo dia 21 contra o Wolverhampton.Fontes próximas ao clube disseram ao “The Telegraph” que ambos os atletas são esperados para o duelo contra o Wolverhampton. Nenhum dos jogadores é sintomático e ambos irão seguir estritamente o protocolo de segurança contra a Covid-19 estabelecido pelas autoridades do futebol inglês.
Laporte afirmou, através de suas redes sociais, que se sente bem e que espera retornar em breve. Além dos dois jogadores do Manchester City, seis atletas do Chelsea, Pogba, Adama Traoré, dentre outros jogadores da Inglaterra já testaram positivo para o novo coronavírus após o período de férias e compromissos internacionais com suas seleções.

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