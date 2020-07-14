Dois jogadores do Figueirense testam positivo para COVID-19

Crédito: Divulgação/Figueirense

Através de nota oficial veiculada pelo próprio Figueirense, o clube comunicou que dois atletas testados antes mesmo do embate frente ao Juventus-SC pelo primeiro encontro nas quartas de final do estadual tiveram resultado positivo para a COVID-19.

Assim como vem sendo feito também por outras equipes nessa situação, os nomes dos atletas infectados não foram revelados por parte do Figueira, pontuando apenas que ambos estão isolados e deverão cumprir os procedimentos de quarentena.

Tentando afastar a possibilidade de que os jogadores que estão contaminados possam ter o papel de disseminadores do novo coronavírus para o restante da delegação, o clube acrescentou em sua nota que a rodada de testes da última sexta-feira (10) tiveram todos os resultados negativos.