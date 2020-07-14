Dois jogadores do Figueirense testam positivo para COVID-19

Através de nota oficial veiculada pelo próprio Figueirense, o clube comunicou que dois atletas testados antes mesmo do embate frente ao Juventus-SC pelo primeiro encontro nas quartas de final do estadual tiveram resultado positivo para a COVID-19.
Assim como vem sendo feito também por outras equipes nessa situação, os nomes dos atletas infectados não foram revelados por parte do Figueira, pontuando apenas que ambos estão isolados e deverão cumprir os procedimentos de quarentena.
Tentando afastar a possibilidade de que os jogadores que estão contaminados possam ter o papel de disseminadores do novo coronavírus para o restante da delegação, o clube acrescentou em sua nota que a rodada de testes da última sexta-feira (10) tiveram todos os resultados negativos.
Como a sequência do Catarinense foi adiada sem a definição de nova data, o panorama do Figueira prevê como próxima partida mais certa a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro a ocorrer entre 7 ou 8 de agosto diante do Operário em Ponta Grossa.