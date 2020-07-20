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Dois dias após demitir treinador, Watford busca fugir do rebaixamento contra o Manchester City

Em caso de vitória, clube ficaria praticamente garantido na Premier League do próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 18:07

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:07

Crédito: JUSTIN TALLIS / AFP
Pela 37ª rodada da Premier League, o Watford recebe o Manchester City nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília). Os mandantes precisam vencer para escapar do rebaixamento.
SEM COMANDO​O Watford não contará com Nigel Pearson, que assumiu em dezembro. O treinador foi demitido no domingo (19) e quem comandará a equipe será Hayden Mullins, que era assistente.
SEM MUITOS OBJETIVOSEnquanto o Watford quer garantir a fuga do rebaixamento, o Manchester City não tem mais objetivos na temporada. Já garantido na segunda colocação da Premier League, os Citizens jogarão apenas para cumprir tabela.
GIRANDO O ELENCONa coletiva de imprensa antes do jogo, Pep Guardiola garantiu que fará algumas mudanças. De acordo com o treinador, ele busca dar oportunidade para todos os jogadores.

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