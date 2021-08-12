Dois dias após anúncio, Mbappé dá boas-vindas a Messi no PSG

Dois dias após o anúncio, Mbappé, enfim, deu as boas-vindas a Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Em suas redes sociais, o atacante francês publicou uma série de imagens ao lado do craque argentino, que iniciou nesta quinta-feira os trabalhos com os novos companheiros no CT do Camp des Loges.O atleta foi o último grande nome a se pronunciar sobre a chegada de Messi ao PSG. Antes mesmo do anúncio do novo camisa 30, Neymar já havia publicado uma mensagem de carinho ao amigo e até Sergio Ramos, grande rival nos tempos de futebol espanhol, deu as boas-vindas antes do francês.
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Nas fotos publicadas, a dupla parece estar conversando e se abraçando. No Instagram, Mbappé classificou o novo colega como uma lenda. As imagens saem horas após a imprensa italiana afirmar que o francês não está satisfeito com a chegada do argentino e querer buscar uma saída do PSG.
De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o camisa sete deve fazer um anúncio público na próxima segunda-feira sobre o desejo de buscar um novo clube. O atleta tem vontade de defender a camisa do Real Madrid nas próximas temporadas.