Dois dias após anúncio, Mbappé dá boas-vindas a Messi no PSG

Dois dias após o anúncio, Mbappé, enfim, deu as boas-vindas a Lionel Messi no Paris Saint-Germain. Em suas redes sociais, o atacante francês publicou uma série de imagens ao lado do craque argentino, que iniciou nesta quinta-feira os trabalhos com os novos companheiros no CT do Camp des Loges.O atleta foi o último grande nome a se pronunciar sobre a chegada de Messi ao PSG. Antes mesmo do anúncio do novo camisa 30, Neymar já havia publicado uma mensagem de carinho ao amigo e até Sergio Ramos, grande rival nos tempos de futebol espanhol, deu as boas-vindas antes do francês.