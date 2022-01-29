Dois clubes da Premier League disputam chegada de Van de Beek

Além do Crystal Palace, Donny van de Beek, meia do Manchester United, entrou na mira do Everton, segundo o jornalista Fabrizio Romano. De acordo com a imprensa inglesa, os Toffees buscam reforços para que Frank Lampard, possível novo treinador do clube, consiga realizar um bom trabalho no campo.Desde a última quarta-feira, o Crystal Palace vem tendo conversas e progredindo pela chegada do holandês, que é desejo do técnico Patrick Vieira. A equipe de Londres promete acelerar as tratativas para evitar perder o atleta para um rival da Premier League nos últimos dias da janela de transferência.

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Por outro lado, o Valencia, que também havia demonstrado interesse em Van de Beek nos últimos dias, é considerado fora da disputa. O clube espanhol foca em outros reforços após Daniel Wass deixar a equipe de Bordalás para assinar contrato com o Atlético de Madrid.

Apesar dos esforços dos clubes ingleses, o Manchester United já deixou claro que só irá aceitar uma oferta pelo empréstimo do holandês até o fim da temporada. Além disso, qualquer acordo que possa vir existir não será acompanhado com uma opção de compra.