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futebol

Dois clubes da Premier League disputam chegada de Van de Beek

Além do Crystal Palace, Everton entrou na briga pelo meia do Manchester United. Valencia não deve disputar contratação por empréstimo do holandês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 10:06

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 10:06

Além do Crystal Palace, Donny van de Beek, meia do Manchester United, entrou na mira do Everton, segundo o jornalista Fabrizio Romano. De acordo com a imprensa inglesa, os Toffees buscam reforços para que Frank Lampard, possível novo treinador do clube, consiga realizar um bom trabalho no campo.Desde a última quarta-feira, o Crystal Palace vem tendo conversas e progredindo pela chegada do holandês, que é desejo do técnico Patrick Vieira. A equipe de Londres promete acelerar as tratativas para evitar perder o atleta para um rival da Premier League nos últimos dias da janela de transferência.
> Veja a tabela da Premier League
Por outro lado, o Valencia, que também havia demonstrado interesse em Van de Beek nos últimos dias, é considerado fora da disputa. O clube espanhol foca em outros reforços após Daniel Wass deixar a equipe de Bordalás para assinar contrato com o Atlético de Madrid.
Apesar dos esforços dos clubes ingleses, o Manchester United já deixou claro que só irá aceitar uma oferta pelo empréstimo do holandês até o fim da temporada. Além disso, qualquer acordo que possa vir existir não será acompanhado com uma opção de compra.
Crédito: VandeBeekestánamiradedoisclubesdaInglaterra(Foto:OLISCARFF/AFP

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