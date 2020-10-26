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Dois atletas do Milan testam positivo para Covid e não enfrentam a Roma

Donnarumma e Hauge são os desfalques rossoneros para a partida desta segunda-feira. Além dos jogadores, três funcionários do Milan também deram positivo para Covid-19...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 09:19
Crédito: AFP
Horas antes do jogo entre Milan e Roma, a equipe rossonera sofreu com duas baixas por conta de testes positivos para Covid-19: Donnarumma e Hauge estão fora do duelo deste segunda-feira. Além dos dois atletas, outros três funcionários também estão contaminados, mas o clube informa que todos são assintomáticos e que já estão isolados.
É possível que os dois jogadores só retornem para o duelo contra o Napoli no dia 22 de novembro, uma vez que haverá uma paralisação nos torneios nacionais por conta dos jogos entre seleções da data Fifa. O Milan ocupa a primeira colocação do Campeonato Italiano e busca ampliar sua diferença para o time de Gattuso, Sassuolo e Inter de Milão que estão logo atrás.

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