Dois atletas do Milan testam positivo para Covid e não enfrentam a Roma

Horas antes do jogo entre Milan e Roma, a equipe rossonera sofreu com duas baixas por conta de testes positivos para Covid-19: Donnarumma e Hauge estão fora do duelo deste segunda-feira. Além dos dois atletas, outros três funcionários também estão contaminados, mas o clube informa que todos são assintomáticos e que já estão isolados.

É possível que os dois jogadores só retornem para o duelo contra o Napoli no dia 22 de novembro, uma vez que haverá uma paralisação nos torneios nacionais por conta dos jogos entre seleções da data Fifa. O Milan ocupa a primeira colocação do Campeonato Italiano e busca ampliar sua diferença para o time de Gattuso, Sassuolo e Inter de Milão que estão logo atrás.