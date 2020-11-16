Doherty testa positivo para Covid-19 e Mourinho perde lateral contra City

Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton

Matt Doherty, lateral direito do Tottenham, testou positivo para a Covid-19 após compromissos internacionais com a Irlanda. Além do ala, James McLean também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ambos os atletas iniciaram a partida contra o País de Gales na derrota por 1 a 0 pela Liga das Nações no último domingo.

Com isolamento por cerca de 14 dias, o técnico José Mourinho pode perder Doherty para três confrontos importantes contra Manchester City, Ludogorets e Chelsea. O atleta até pode retornar ao time para o clássico londrino, mas não terá realizado nenhum treino neste período sob comando do português.