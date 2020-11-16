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Doherty testa positivo para Covid-19 e Mourinho perde lateral contra City

Lateral direito deve ficar isolado por cerca de 14 dias e pode perder três confrontos importantes do time inglês. Defensor foi diagnosticado em compromisso com seleção...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 12:08

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 12:08

Crédito: Divulgação / Site oficial do Wolverhampton
Matt Doherty, lateral direito do Tottenham, testou positivo para a Covid-19 após compromissos internacionais com a Irlanda. Além do ala, James McLean também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ambos os atletas iniciaram a partida contra o País de Gales na derrota por 1 a 0 pela Liga das Nações no último domingo.
Com isolamento por cerca de 14 dias, o técnico José Mourinho pode perder Doherty para três confrontos importantes contra Manchester City, Ludogorets e Chelsea. O atleta até pode retornar ao time para o clássico londrino, mas não terá realizado nenhum treino neste período sob comando do português.
Doherty tem sido peça chave no time do Tottenham, tendo participado de 10 partidas na temporada e dado uma assistência na última vitória do time contra o West Bromwich. O jogador de 28 anos foi contratado nesta temporada do Wolverhampton, mas Mourinho deve começar os próximos jogos com Aurier na posição.

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