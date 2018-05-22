Estádio São Januário, no Rio de Janeiro: jovem teve carreira interrompida ao ser barrado no clube Crédito: Davi Fernandes/Lancepress

Um garoto de 15 anos teve a carreira interrompida no futebol por causa de um problema raro no coração. É a doença arterial coronariana, nada comum em quem tem essa idade, segundo o presidente do grupo de estudos em cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Antônio Carlos Avanza Júnior. Ele também atende o clube Vasco da Gama, onde o garoto poderia jogar no juvenil se não tivesse sido desqualificado.

De acordo com Avanza, são no máximo três casos relatados em todo o mundo da doença nesta idade. O caso do menino aconteceu há seis meses. O médico avaliou o garoto e os principais exames de rotina para avaliação física - como o eletrocardiograma - estavam normais. O diagnóstico de um problema mais grave foi feito na conversa entre o médico e a família do garoto.

Your browser does not support the audio element. Doença rara no coração impede capixaba de 15 anos de jogar no Vasco

Ele chegou para mim com os exames todos feitos, como eletrocardiograma, ecocardiograma e teste da esteira. Tudo estava normal, só faltava eu dar o laudo. Quando a gente foi perguntar se teve uma doença no passado, foi falado que ele teve uma doença que poderia levar a longo prazo um problema cardiológico, explicou o cardiologista.

O problema que o adolescente teve quando era criança foi a doença de Kawasaki, que causa alterações nas artérias enquanto criança e pode levar a sequelas maiores no futuro. Mesmo com os exames normais, o médico pediu um diagnóstico ainda mais sofisticado.

Uma obstrução enorme na artéria coronariana - uma artéria importantíssima para o coração - foi descoberta (veja abaixo). Não havia a passagem ideal de sangue, o que poderia causar um infarto, até mesmo sem o menino fazer nenhum tipo de esforço.

Ele estava previamente desqualificado para ser atleta de alto rendimento mas colocou um stent (equipamento pequeno semelhante a uma mola que dilata a artéria obstruída) e hoje ele pode viver uma vida normal, apenas com a restrição de não ser atleta de alto rendimento. Na idade dele é muito raro. Você tem dois ou três casos no mundo, declarou.

Antes e depois mostra como era a artéria e como ficou com stent Crédito: Montagem sobre fotos de divulgação

O caso do adolescente agora é utilizado pelo médico para alertar outras pessoas. O médico participará de um congresso na Europa e levará o caso. Você alerta para a importância de se conversar com o paciente. Muitas vezes você pede o exame da pessoa, libera com o exame e não conversa para saber o que ela teve. Mesmo com o exame o caso dessa criança passaria despercebido, disse.

CASOS DE MORTE SÚBITA EM JOGADORES

Um dos casos mais conhecidos de mortes por mal súbito de jogadores de futebol é o do zagueiro Serginho. Capixaba natural de Vitória, ele morreu aos 30 anos de idade durante uma partida do clube em que jogava, o São Caetano, contra o São Paulo. Ele também sofria de cardiomiopatia hipertrófica e teve uma parada cardiorrespiratória.

A do Serginho foi uma morte anunciada, porque os exames já eram conclusivos de que ele não poderia jogar profissionalmente. Ele sabia do risco de morte súbita. Mas no caso dele é a doença que mais mata no mundo em pessoas abaixo de 35 anos atletas de futebol, explicou.

Recentemente um outro caso também chamou a atenção no mundo esportivo. Foi o do zagueiro Davide Astori, que morreu aos 31 anos no hotel em que estava concentrado para uma partida do Campeonato Italiano. Segundo informações preliminares, ele teria sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia.

ALERTA PARA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA

Avanza alerta que a atenção deve ser não apenas de quem pratica atividade de alto rendimento, mas também por quem faz alguma atividade física cotidiana, como academia, corrida e até caminhada.

Atividade para prevenir doença cardiológica é de moderada intensidade. É importante fazer, mas os extremos são perigosos. De alto rendimento só com monitoramento constante. Sentiu, volta ao médico, acrescentou.