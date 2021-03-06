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futebol

Dodô marca e garante vitória do Shakhtar Donetsk no Ucraniano

lateral-direito da seleção olímpica brasileira foi o nome do jogo na vitória em cima do Olympik Donetsk...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2021 às 19:43
Crédito: Ricardo Nogueira / CBF
O lateral-direito Dodô foi decisivo, neste sábado, ao marcar o gol da vitória do Shakthar Donetsk em cima do seu rival local, Olympik Donetsk. Com a vitória, o Shakhar segue na 3ª colocação do Campeonato Ucraniano e volta as atenções para o jogo contra a Roma, na próxima quinta-feira, pela Liga Europa.
> Confira a tabela da Liga EuropaO jovem brasileiro, de 22 anos, é um dos destaque da equipe na temporada. Entretanto, Dodô já está no clube desde 2018 e, com forte ímpeto ofensivo, ganhou vaga no time titular. Além disso, o lateral é constantemente convocado para a Seleção Olímpica de futebol do Brasil.
Com o gol marcado neste sábado, Dodô chegou ao seu segundo pelo time Ucraniano na competição - ao todo, o jogador soma quatro participações diretas em gols na temporada. Após a vitória, o jovem celebrou em entrevista e comentou que a moral aumenta para o confronto contra a Roma, na próxima quinta-feira, pela Liga Europa.
- Fico feliz por ter ajudado com o gol e boa atuação. Estamos na cola do Dynamo e a vitória na partida de hoje era fundamental na briga pelo título. Vínhamos de um tropeço e não vencer hoje nos complicaria. Os três pontos nos mantém vivo no Campeonato e aumenta a moral para o duelo contra a Roma - afirmou o ex-jogador do Coritiba.
O atleta, ainda, disse um pouco sobre o atual momento na carreira. Assim, Dodô ratificou a importância de ser titular tanto em seu clube na Europa, quanto na Seleção Olímpica.
- O gol, a titularidade no Shakhtar, a presença na Seleção Olímpica, tudo isso é consequência do trabalho. Me dedico muito e acho que só estou começando. Tenho noção dos pontos que posso melhorar ofensivamente e defensivamente - disse Dodô.

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