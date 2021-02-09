Dodô é apresentado e presidente fala em planejamento para fazer do Galo o maior clube da América Latina

O Atlético-MG apresentou seu segundo reforço para a temporada 2021, o lateral-esquerdo Dodô, que assinou com o alvinegro até o fim de 2023. Todavia, o maior destaque da apresentação foi uma fala do presidente do clube, Sérgio Coelho, que revelou o objetivo do Galo em se tornar o maior clube da América Latina nos próximos anos. -A sua contratação(de Dodô) faz parte de um projeto. Temos planejamento para nos tornarmos o maior time da América Latina tanto dentro como fora de campo- disse o presidente, que elogiou a gestão do clube nesse ambicioso projeto. -Temos uma gestão altamente profissional, adotando todas as melhores práticas de gestão. Tudo isso para que o Atlético se torne o maior time dentro e fora de campo da América Latina-complementou Coelho. Dodô fala em fala difícil fora dos gramados O mais novo reforço alvinegro, Dodô, comentou a dificuldade de ficar um ano sem jogar desde que deixou o Cruzeiro, no início de 2020, após ter atuado toda a temporada 2019 pela Raposa.

CONFIRA COMO ESTÁ A BRIGA DO GALO PELO TÍTULO BRASILEIRO -Foi um período difícil, só pelo fato de não trabalhar em nenhum clube durante um ano já seria muito ruim. O fato da pandemia atrapalhou mais ainda. Mas consegui montar uma estrutura em casa com personal para manter a forma. Os testes físicos que fiz aqui foram bons. Mesmo com a dificuldade de ficar sem trabalhar, o trabalho que fiz em casa foi importante para mim-contou que contou sobre o aval de Sampaoli para a sua ida para o Galo e evitou alimentar especulações sobre a saída do treinador, alvo do Olympique de Marselha, da França. -É difícil para mim comentar especulações. Cheguei com o aval dele, conversei com ele antes de fechar com o Atlético. Tenho certeza que ele é peça importante neste projeto do Atlético e espero que isso seja um projeto e um trabalho longo pela frente-disse o lateral, de 29 anos, que afirmou estar bem para atuar, apesar do tempo de inatividade. -Neste primeiro momento, quero me recondicionar e voltar em alto nível. A gente sabe que um ano é muito tempo, mas ainda me sinto apto e bem para competir e trabalhar em alto nível. Estou em uma idade que seria o ponto alto do jogador em sua carreira, por já ter grande experiência e fisicamente muita força. Tenho a juventude ao meu lado, me sinto jovem e com experiência para ajudar o Atlético a fazer um grande trabalho este ano-completou. A temporada 2021 começa oficialmente no Campeonato Mineiro, em 28 de fevereiro, quando o Galo estreia diante da URT, no Mineirão.