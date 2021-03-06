Dodô decide e é o nome da vitória do Shakhtar Donetsk no Ucraniano

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O lateral-direito Dodô brilhou na vitória do Shakthar Donetsk neste sábado. O jogador confirmou seu ímpeto ofensivo ao marcar o gol da vitória sobre o Olympik Donetsk, no derbi local, 1 a 0. Aos 22 anos, o titular da Seleção Olímpica do Brasil está na equipe desde 2018.

Com o resultado, a equipe segue na vice-liderança do Campeonato Ucraniano e de quebra chega com moral para a partida com a Roma pela Liga Europa, no meio de semana.

Esse foi o segundo gol do jogador na competição, que soma quatro participações diretas em gols nesta temporada. Dodô celebrou o resultado e mais do que isso: a moral elevada para o duelo pela Liga Europa no meio de semana.

- Fico feliz por ter ajudado com o gol e boa atuação. Estamos na cola do Dynamo e a vitória na partida de hoje era fundamental na briga pelo título. Vínhamos de um tropeço e não vencer hoje nos complicaria. Os três pontos nos mantém vivo no Campeonato e aumenta a moral para o duelo contra a Roma - afirmou, ainda completando.

- O gol, a titularidade no Shakhtar, a presença na Seleção Olímpica, tudo isso é consequência do trabalho. Me dedico muito e acho que só estou começando. Tenho noção dos pontos que posso melhorar ofensivamente e defensivamente. Agora é dobrar os esforços porque a Roma é um time tradicional, com qualidade, e precisamos ter um bom resultado fora de casa.

Com a vitória na partida, o Shakhtar chegou aos 36 pontos, um a menos que o líder Dynamo.