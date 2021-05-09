Doce rotina! Inter aplica mais uma goleada no Beira-Rio

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional fez mais uma vítima no Beira-Rio. Com ritmo de jogo acelerado, principalmente na etapa final, a equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez goleou o Juventude por 4 a 1 e faturou uma vaga na final do estadual.

+ É tetra! Confira os memes do título do Bahia na Copa do Nordeste

O placar elástico tornou-se um costume do Inter. Somente dentro de casa, os últimos quatro jogos terminaram com goleada do Colorado.

Antes do Juventude, o time havia massacrado o Esportivo, Deportivo Táchira e Olimpia, os dois últimos pela Libertadores da América.

Com a vaga na final garantida, o Internacional espera por Grêmio e Caxias, que definem neste domingo o segundo e último classificado para a decisão.