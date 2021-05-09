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futebol

Doce rotina! Inter aplica mais uma goleada no Beira-Rio

Equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez venceu mais um adversário dentro de casa por um placar elástico...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:34

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 09:34
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional fez mais uma vítima no Beira-Rio. Com ritmo de jogo acelerado, principalmente na etapa final, a equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez goleou o Juventude por 4 a 1 e faturou uma vaga na final do estadual.
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O placar elástico tornou-se um costume do Inter. Somente dentro de casa, os últimos quatro jogos terminaram com goleada do Colorado.
Antes do Juventude, o time havia massacrado o Esportivo, Deportivo Táchira e Olimpia, os dois últimos pela Libertadores da América.
Com a vaga na final garantida, o Internacional espera por Grêmio e Caxias, que definem neste domingo o segundo e último classificado para a decisão.
Confira os placares:Inter 5 x 0 EsportivoInter 4 x 0 Deportivo TáchiraInter 6 x 1 OlimpiaInter 4 x 1 Juventude

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