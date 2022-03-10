Doce Mel bate Vitória e sai da zona de rebaixamento do Baianão

Nesta quarta-feira (9), o Doce Mel recebeu o Vitória e conquistou uma importante vitória em casa por 1 a 0, com gol contra marcado por Matheus Morais.
Com o resultado, a equipe subiu para a sexta colocação, com sete pontos conquistados, deixando o Rubro-Negro logo em cima, com nove.JOGO MORNO E GOL CONTRA!A primeira oportunidade foi do Vitória. Vicente recebeu na esquerda, cruzou e Dinei finalizou para fora. O Doce Mel respondeu em bomba de Ruan Bahia, defendido por Lucas Arcanjo.
Aos 40 minutos, João Pedro vacilou na saída de bola Chorinho partiu em velocidade, passou pela marcação e cruzou rasteiro. Matheus Moraes tentou cortar, mas mandou para as redes, fazendo gol contra.
Na volta do intervalo, Dado Cavalcanti fez quatro alterações no Vitória, que melhorou na segunda etapa. Principalmente pela entrada de Alisson Santos, que foi o mais pró ativo dos visitantes, mas sem grandes chances de perigo até a reta final.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Doce Mel x Vitória
Local: Estádio Carmelito Barbosa Alves (Barbosão), Cruz das Almas-BAData/horário: 09/03/2022 - 19h15 (de Brasília)Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida AndradeAuxiliar 1: Paulo de Tarso Bregalda GussenAuxiliar 2: Jucimar dos Santos DiasCartões amarelos: Ruan Nascimento, João Pedro (Vitória), Cassiano, Cesinha (Doce Mel)Cartões vermelhos: -
GOLS: Matheus Moraes (40'/1T) (contra) (1-0)Doce Mel (Técnico: Sérgio Araújo)Cassiano; Matheus Peixe (Henrique 26'/2T), Renan Costa, Renan Eliphas e Ruan Quadros; Freire (Tico 35'/2T), Cacique (Gabriel Jordan 27'/2T), Elionay e Marcelinho (Matheuzinho 05'/2T); Chorinho (Tiago Carnaíba 35'/2T) e Cesinha.
Vitória (Técnico: Dado Cavalcanti) Lucas Arcanjo; Alemão Teixeira, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Alan Santos (Ruan Nascimento - intervalo) e Jadson (Gabriel Santiago - intervalo); Roberto (Alisson Santos - intervalo), Luidy (Jefferson Renan 29'/2T) e Dinei (Eric - Intervalo).