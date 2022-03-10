Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Doce Mel bate Vitória e sai da zona de rebaixamento do Baianão

Gol foi marcado por Matheus Morais, contra...
LanceNet

09 mar 2022 às 21:09

Publicado em 09 de Março de 2022 às 21:09

Nesta quarta-feira (9), o Doce Mel recebeu o Vitória e conquistou uma importante vitória em casa por 1 a 0, com gol contra marcado por Matheus Morais.
Com o resultado, a equipe subiu para a sexta colocação, com sete pontos conquistados, deixando o Rubro-Negro logo em cima, com nove.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSJOGO MORNO E GOL CONTRA!A primeira oportunidade foi do Vitória. Vicente recebeu na esquerda, cruzou e Dinei finalizou para fora. O Doce Mel respondeu em bomba de Ruan Bahia, defendido por Lucas Arcanjo.
Aos 40 minutos, João Pedro vacilou na saída de bola Chorinho partiu em velocidade, passou pela marcação e cruzou rasteiro. Matheus Moraes tentou cortar, mas mandou para as redes, fazendo gol contra.
TEVE JOGO?
Na volta do intervalo, Dado Cavalcanti fez quatro alterações no Vitória, que melhorou na segunda etapa. Principalmente pela entrada de Alisson Santos, que foi o mais pró ativo dos visitantes, mas sem grandes chances de perigo até a reta final.​FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Doce Mel x Vitória
Local: Estádio Carmelito Barbosa Alves (Barbosão), Cruz das Almas-BAData/horário: 09/03/2022 - 19h15 (de Brasília)​Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida AndradeAuxiliar 1: Paulo de Tarso Bregalda GussenAuxiliar 2: Jucimar dos Santos Dias​Cartões amarelos: Ruan Nascimento, João Pedro (Vitória), Cassiano, Cesinha (Doce Mel)Cartões vermelhos: -
GOLS: Matheus Moraes (40'/1T) (contra) (1-0)​​Doce Mel (Técnico: Sérgio Araújo)​Cassiano; Matheus Peixe (Henrique 26'/2T), Renan Costa, Renan Eliphas e Ruan Quadros; Freire (Tico 35'/2T), Cacique (Gabriel Jordan 27'/2T), Elionay e Marcelinho (Matheuzinho 05'/2T); Chorinho (Tiago Carnaíba 35'/2T) e Cesinha.
Vitória (Técnico: Dado Cavalcanti) Lucas Arcanjo; Alemão Teixeira, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Alan Santos (Ruan Nascimento - intervalo) e Jadson (Gabriel Santiago - intervalo); Roberto (Alisson Santos - intervalo), Luidy (Jefferson Renan 29'/2T) e Dinei (Eric - Intervalo).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados