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Dobradinha do Chelsea: Emma Hayes vence prêmio de melhor técnica do mundo, e Tuchel leva no masculino

Comandantes dos Blues roubaram a cena no prêmio 'The Best', realizado nesta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 15:56

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 15:56

O Prêmio 'The Best', da Fifa, premiou nesta segunda-feira os melhores técnicos e técnicas do mundo na última temporada europeia. Na categoria feminina, a vencedora Emma Hayes, do Chelsea, enquanto que no masculino, o grande ganhador foi Thomas Tuchel, também do Chelsea.+ Com título da Supercopa da Espanha, Marcelo iguala lenda e vira o maior campeão da história do Real Madrid
Emma Hayes levou o Chelsea ao títulos do Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa na última temporada. A britânica bateu Lluis Cortés, do Barcelona, e Sarina Weigman, da seleção inglesa.
Já no masculino, Thomas Tuchel desbancou Pep Guardiola, do Manchester City, e Roberto Mancini, da seleção italiana. O alemão levou o Chelsea à conquista da Liga dos Campeões da Europa, além da Supercopa da Uefa.
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- Estava sendo um dia normal, já dei treino mais cedo, até vocês abrirem o envelope. É algo surreal, estou feliz demais, estou até sem jeito. Não sei o que dizer - disse Tuchel, em videoconferência após receber o prêmio.
Crédito: ThomasTuchelrecebeuoprêmiodemelhortécnicodaúltimatemporada(Foto:Reprodução/SporTV

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