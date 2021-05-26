Do prêmio Zarra ao título da Liga Europa: a ‘temporada perfeita’ de Gerard Moreno

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Nascido em Santa Perpètua de Mogoda, na província de Barcelona, o espanhol Gerard Moreno começou cedo no futebol. Depois de passar por clubes da Catalunha durante a infância, logo acertou - em 2010, com então 18 anos - sua ida à equipe juvenil do Villarreal CF. Por lá, passou nada menos que cinco temporadas, sendo emprestado nesse meio tempo ao RCD Mallorca, até chegar à categoria profissional do Submarino Amarelo. Atingindo o auge na temporada 2020/2021, com o prêmio Zarra na LaLiga e o título (além da artilharia) da Liga Europa.Antes disso, no entanto, o jogador ainda retornou à Catalunha, para defender as cores do RCD Espanyol (um dos clubes que defendeu no início de sua carreira). Permanecendo por lá por três temporadas, de 2015 a 2018, acertando sua volta ao clube de Valência. Onde, em 2019/2020, fez uma de suas melhores exibições na carreira - junto com o próprio clube, que retornou à Liga Europa, terminando em quinto na classificação geral da LaLiga Santander. O que ele não sabia, no entanto, é que o melhor mesmo ainda estava por vir.

- Olhando para trás, a gente pode refletir e ver que fizemos uma boa campanha, de forma coletiva. Nós sofremos bastante durante a temporada, e conseguimos tirar toda a pressão das costas com o que fizemos. Estamos muito empolgados para essa nova temporada, tanto na LaLiga quanto na Liga Europa - disse Gerard Moreno.

Meses mais tarde, marcaria nada menos que 30 vezes em 46 partidas, dando ainda mais sete assistências, sendo fundamental para o clube amarelo. Gerard Moreno também terminou em alta a competição nacional conquistando seu segundo prêmio individual na LaLiga (o prêmio Zarra, de maior artilheiro espanhol na temporada).

- Artilheiros precisam de temporadas assim - disse depois de marcar impressionantes 18 gols em 2019/2020, sendo responsável pelo fim do domínio de Iago Aspas, que havia faturado a premiação nas três temporadas anteriores. Moreno foi, ainda, o primeiro jogador do Submarino Amarelo a conquistar tal premiação.

Para dar continuidade ao bom momento do clube na última temporada, o Villarreal foi ao mercado e trouxe jogadores como Francis Coquelin, Dani Parejo, Takefusa Kubo, Gero Rulli, Pervis Estupiñán, entre outros - além, é claro, do técnico Unai Emery, também conhecido como ‘Mister Europa League’, pelos atuais quatro títulos do torneio (o maior vencedor da competição). O comandante foi muito elogiado por Moreno.

- O clube está fazendo um grande esforço para trazer ótimos jogadores. Emery é muito próximo do elenco, ele gosta de conversar bastante, ele vive o futebol. Ele demonstra toda a paixão que tem pelo que faz, e isso é contagiante. Queremos ser aguerridos e competitivos. Espero que possamos mostrar isso dentro de campo - falou.

E mostraram. O início da temporada não foi dos melhores, é verdade, mas logo o clube se recuperou e mostrou força. Gerard parecia até saber que coisas boas estavam por vir. Em entrevista à LaLiga, o artilheiro pediu um pouco de paciência e demonstrou ter certeza do sucesso amarelo.

- É um projeto que precisa de tempo, principalmente porque mal tivemos uma pré-temporada com o grupo todo. Mas, pelo que eu vejo da equipe, dentro e fora de campo, tenho certeza que as coisas caminharão muito bem - finalizou.