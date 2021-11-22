Do jejum ao gol no Manchester United: veja a trajetória de João Pedro, ex-Fluminense, na Inglaterra

O atacante João Pedro desencantou no último final de semana ao marcar seu primeiro gol na Premier League. E o adversário foi ninguém mais, ninguém menos que o poderoso Manchester United. O atleta, formado no Fluminense, contribuiu na goleada do Watford por 4 a 1 sobre os Red Devils, o que resultou na demissão do técnico Ole Solskjaer.João Pedro foi contratado pelo clube inglês ainda em 2018, quando na equipe sub-17 do Fluminense marcou mais de 30 gols na temporada. Naquele ano, o Watford havia vendido Richarlison, protagonista do time em 2017/2018, para o Everton e buscava uma nova estrela para o elenco.

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Durante as negociações, os clubes acertaram que o jovem iria se mudar somente em 2020. Com isso, os torcedores do tricolor carioca puderam desfrutar do talento do então camisa 23. Era mais uma promessa de Xerém buscando um espaço no Velho Continente.

No entanto, a trajetória do centroavante, que chegou com status para ser o "novo Richarlison", sofre com altos e baixos. Em seus primeiros meses, o atleta enfrentou o rebaixamento da equipe, mas conquistou oportunidades atuando na Championship, correspondente a segunda divisão da Inglaterra.

Nessa competição, João Pedro ganhou um papel importante no time dirigido por Xisco Muñoz. O camisa 10 participou de 38 dos 46 jogos disputados na Championship, sendo titular em quase todos os confrontos jogador e responsável por marcar nove dos 63 tentos do Watford, que conquistou também o vice-campeonato.

Apesar da boa participação, o atacante brasileiro havia marcado seu último gol no último dia 24 de fevereiro em um duelo muito disputado contra o Blackburn. Já as últimas 12 partidas da Championship, o centroavante passou em branco.João Pedro anotou seu primeiro gol na Premier League (IAN KINGTON / AFP)Com o acesso, os Hornets foram ao mercado e contrataram o atacante Joshua King, que havia se destacado com a camisa do Bournemouth em anos anterior. Com um início ruim de campanha, Xisco Muñoz foi demitido e Claudio Ranieri, técnico campeão da Premier League com o Leicester, foi contratado para o lugar do espanhol.

Com o italiano no comando, João Pedro conseguiu ser titular em apenas uma partida, mas constantemente vem entrando na equipe no decorrer dos jogos. Como foi o caso no duelo contra o Manchester United aos 32 minutos da etapa final. Com pouco tempo em campo, o brasileiro finalizou duas vezes na direção do alvo para marcar seu primeiro gol na Premier League. E encerrou um jejum de quase nove meses sem balançar as redes.

Com a goleada sobre os Red Devils, o Watford respira com um pouco mais de tranquilidade na tabela de classificação, embora a missão dos Hornets seja a permanência na elite do futebol inglês. E João Pedro pode ser cada vez mais uma peça chave na engrenagem da equipe. Embora oscile, o jovem mostra muita qualidade desde os 17 anos.

A expectativa criada em cima de uma joia ainda a ser lapidada e as comparações com Richarlison, que se destacou com a camisa dos Hornets, são normais. No entanto, o camisa 10 está traçando sua própria trajetória na Inglaterra, tem lacuna para evoluir e se tornar mais um destaque dentre tantos que o Brasil tem na Europa.