Do interior de Minas Gerais para o futebol europeu, conheça Keffel, brasileiro que joga em Portugal

A Europa é o sonho de muitos jovens jogadores do Brasil. A chance de morar em um lugar melhor e a possibilidade de dar um futuro digno a toda família são os principais motivos que fazem com que esses sonhos virem realidade logo cedo. Foi o caso do lateral Keffel.

Aos 22 anos, e desde 2020 jogando em Portugal, o jogador chegou em solo europeu após iniciar sua carreira no Social, de Minas Gerais. Ali, perceberam que o talento de Keffel era diferente. O Atlético Mineiro acabou contratando o jogador para o Sub-20.

- Depois disso, em 2018, fui para o São Caetano, pude disputar Copinha, e chamei a atenção do Pintado, que era o treinador do time principal na época. Fui muito feliz ali, estreei como jogador profissional, e pude conquistar a Copa Paulista - contou o lateral, que completa:

- Em 2020, fui para o Retrô. Projeto e estrutura fantásticos. Ajudei o clube nos objetivos daquele ano, que seriam a vaga para a Copa do Brasil e da Série Do do ano seguinte.

O futebol apresentado chamou a atenção de clubes europeus, e na primeira oportunidade, Keffel decidiu ir a Portugal.

- Não pensei duas vezes, é o sonho de todo jogador - completou.

Há duas temporadas na Trofense, Keffel é um dos principais jogadores da equipe. Na conquista do Campeonato de Portugal na temporada 2020/2021, foi dele o gol que consagrou a equipe campeã.