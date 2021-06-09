Do futsal para o campo, conheça Emmanuel, um dos destaques do Fortaleza Sub-17

A quarta edição do Campeonato Brasileiro Sub-17 está acontecendo desde o início do mês de maio e se coloca como a grande oportunidade para as jovens promessas mostrarem seu futebol para todo o país. >Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dentro desse contexto, o jovem Emmanuel, de somente 17 anos de idade, começou a carreira no futsal, passou para o campo, e agora é um dos destaques do Fortaleza na competição nacional.
- Estamos batalhando para fazer um bom campeonato, sabemos das dificuldades, e temos convicção na qualidade do nosso elenco para fazermos o nosso papel dentro do Brasileirão - disse Emmanuel, antes de completar:
- Sou muito feliz e grato aqui no Fortaleza, agradeço todos os dias pela oportunidade que me deram aqui, por terem aberto as portas para mim. Agradeço de coração também o pessoal da KAH Sports, que me ajuda muito no dia a dia - contou o jogador.
Com passagens no futsal por clubes de São Paulo, Emmanuel acredita que os fundamentos do futebol de salão o ajudaram na transição para o campo.
- Disseram que eu podia ser jogador de futebol de campo, então comecei a fazer testes quando era mais novo, e as coisas foram indo bem, e graças a Deus cheguei onde estou, com muita luta e suor - concluiu.