Do futsal para o campo, conheça Emmanuel, um dos destaques do Fortaleza Sub-17

Crédito: Jogador é cria da base do futsal (Divulgação/Fortaleza

A quarta edição do Campeonato Brasileiro Sub-17 está acontecendo desde o início do mês de maio e se coloca como a grande oportunidade para as jovens promessas mostrarem seu futebol para todo o país. >Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dentro desse contexto, o jovem Emmanuel, de somente 17 anos de idade, começou a carreira no futsal, passou para o campo, e agora é um dos destaques do Fortaleza na competição nacional.

- Estamos batalhando para fazer um bom campeonato, sabemos das dificuldades, e temos convicção na qualidade do nosso elenco para fazermos o nosso papel dentro do Brasileirão - disse Emmanuel, antes de completar:

- Sou muito feliz e grato aqui no Fortaleza, agradeço todos os dias pela oportunidade que me deram aqui, por terem aberto as portas para mim. Agradeço de coração também o pessoal da KAH Sports, que me ajuda muito no dia a dia - contou o jogador.

Com passagens no futsal por clubes de São Paulo, Emmanuel acredita que os fundamentos do futebol de salão o ajudaram na transição para o campo.