Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Do futsal para o campo, conheça Emmanuel, um dos destaques do Fortaleza Sub-17

Contando com a habilidade desenvolvida nas quadras, meia do Leão do Pici vem sendo figura marcante no Brasileirão da categoria
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:28

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:28

Crédito: Jogador é cria da base do futsal (Divulgação/Fortaleza
A quarta edição do Campeonato Brasileiro Sub-17 está acontecendo desde o início do mês de maio e se coloca como a grande oportunidade para as jovens promessas mostrarem seu futebol para todo o país. >Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Dentro desse contexto, o jovem Emmanuel, de somente 17 anos de idade, começou a carreira no futsal, passou para o campo, e agora é um dos destaques do Fortaleza na competição nacional.
- Estamos batalhando para fazer um bom campeonato, sabemos das dificuldades, e temos convicção na qualidade do nosso elenco para fazermos o nosso papel dentro do Brasileirão - disse Emmanuel, antes de completar:
- Sou muito feliz e grato aqui no Fortaleza, agradeço todos os dias pela oportunidade que me deram aqui, por terem aberto as portas para mim. Agradeço de coração também o pessoal da KAH Sports, que me ajuda muito no dia a dia - contou o jogador.
Com passagens no futsal por clubes de São Paulo, Emmanuel acredita que os fundamentos do futebol de salão o ajudaram na transição para o campo.
- Disseram que eu podia ser jogador de futebol de campo, então comecei a fazer testes quando era mais novo, e as coisas foram indo bem, e graças a Deus cheguei onde estou, com muita luta e suor - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados