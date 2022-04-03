Do cinema aos gramados: conheça o ex-ator brasileiro que joga no futebol da Tailândia

É comum que muitos jogadores de futebol tenham trabalhado e exercido outras profissões antes de se tornarem atleta. Incomum é ver um ator que desistiu das atuações nas telinhas para sonhar com as atuações dentro dos gramados. É o caso de Alberto Gouvea.Aos 23 anos, Alberto atualmente mora na Tailândia, e atua pelo Nakhonpathom, da segunda divisão. Revelado pelo Andraus, e com passagens pelo Serranense e Criciúma, o brasileiro embarcou rumo ao futebol asiático, deixando de lado sua vida antiga: a de ator.

Para quem não conhece, Alberto Gouvea é o protagonista do filme O Segredo dos Diamantes, lançado em 2014, com a temática aventura/infantil. O filme, que é nacional, também conta com a participação de Dira Paes, atriz renomada no cenário do cinema nacional.

- É verdade, fiz esse filme, o personagem na época foi o protagonista e tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes profissionais. Atores e atrizes conhecidos no Brasil e no mundo. É algo que levo para sempre na minha vida. Fiz outros trabalhos como ator, mas o maior mesmo foi esse filme - explicou Alberto.

Antes de chegar ao clube atual, Gouvea teve passagens pelo Songkhla, e foi destaque do Pluakdeng, da terceira divisão, ambas as equipes da Tailândia. Foram 17 gols e nove assistências, antes de sua chegada ao Nakhonpathom.

- Tudo aconteceu muito rápido. Vi que eu realmente amava o futebol, e larguei tudo para seguir esse sonho. Hoje sou feliz, realizado, e vou seguir trabalhando para que eu possa realizar ainda mais sonhos - concluiu.