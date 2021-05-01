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Do banco para ser personagem do jogo: Matheus Mendes brilha ao defender pênalti contra o Tombense

O goleiro do Atlético-MG teve de entrar no lugar de Everson, expulso, e garantiu que o alvinegro não fosse vazado no duelo de ida das semifinais do Estadual...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 18:51
Crédito: Matheus Mendes vai jogar o duelo de volta das semifinais e ganhou a confiança da torcida com a boa atuaçãl-(Pedro Souza/Atlético-MG
Sem muitas dificuldades, o Atlético-MG venceu o Tombense por 3 a 0, gols de Hyoran, Guga e Hulk, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro 2021. O duelo foi neste sábado, 1º de maio, no Independência. A partida de volta será no dia 8 de maio, no Mineirão, com mando do alvinegro. Mas, um personagem imprevisto chamou a atenção na fase finad o jogo. O goleiro Matheus Mendes brilhou na partida após a expulsão de Everson. A sorte de Matheus ganhou contornos de boa história graças a Tchê Tchê. Pelo segundo jogo seguido, o meia errou, perdendo uma bola fácil perto da área, que poderia ter sido recuada para Everson. Keké, do Tombense, roubou a bola, avançou e o goleiro alvinegro foi obrigado a cometer a penalidade e acabou expulso. O meio de campo havia vacilado contra o América de Cali, pela Libertadores, o que gerou o go dos colombianos. Porém, a história teve um final feliz. Tendo de entrar em um momento tenso do jogo, o jovem goleiro pegou o pênalti de Keké, e no rebote, houve nova defesa do arqueiro alvinegro. Matheus evitou que o Tombense marcasse e de quebra, irá jogar a partida de volta, já que Everson estará suspenso pela expulsão. Vindo da base, Matheus Mendes se emocionou com a performance, já que esteve fora do elenco de 2020, sendo emprestado ao CSA, onde fez bons jogos e ficou de vez na equipe principal para 2021. -É muito importante esse jogo, chego a ficar emocionado. Todos os atletas da base sonham em estrear no profissional. Pude entrar e defender. Apesar dos 3 a 0, se tomamos o gol, poderia ter mudado o jogo. Sentimento de 'ufa', passa um filme da cabeça-disse em entrevista ao Première. Próximos jogos​Tombense e Atlético-MG farão o segundo jogo da semifinal mineira no próximo sábado, 8 de maio, às 16h30, no Mineirão. Antes, no dia 4, terça-feira, o Galo recebe o Cerro Porteño-PAR pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores O duelo será no Mineirão, às 19h15.

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