Do amadorismo aos acordos: entenda fato de seleções de futebol terem de atuar com time sub-23 na Olimpíada

Crédito: Jogos Olímpicos têm nova edição do futebol a partir desta quinta (AFP

Os Jogos Olímpicos de Tóquio abrirão espaço nesta quinta-feira (22) para mais uma edição da disputa do futebol masculino, com direito aos finalistas da Rio-2016, Brasil e Alemanha, no mesmo grupo (clique e veja a tabela). A competição mantém a imposição de que as seleções masculinas sejam formadas basicamente por atletas sub-23 (com direito a uma cota de até três atletas acima desta idade). A presença do futebol olímpico traz muitas peculiaridades.Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900, houve sua primeira disputa (e não se cogitava que mulheres poderiam disputá-lo), com um torneio de exibição disputado curiosamente entre três clubes: o Upton Park FC, da Grã-Bretanha, o francês USFSA XI da França e o belga Université de Bruxelles. O time britânico se sagrou campeão. O feito se repetiu na edição seguinte, em Saint Louis, com o canadense Gait FC desbancando os americanos Christian Brothers College e St. Rose Parish.

O AMADORISMOUruguai: bicampeão olímpico em 1924 e 1928 (Reprodução)Incluído a partir de 1908 nos Jogos Olímpicos, o futebol alcançou uma dimensão muito forte na competição. Após o bom desempenho dos britânicos no início do século, outra seleção ganhou notoriedade: o Uruguai.

Na época considerada uma potência sul-americana no futebol, a equipe "charrúa" se sagrou campeã olímpica em 1924 ao vencer a Suíça por 3 a 0 na decisão, graças a Pedro Petrone, Cea e Romano. Quatro anos depois, a Olimpíada de Amsterdã trouxe novo desafio. Um empate em 1 a 1 com a Argentina exigiu um jogo-desempate.

Roberto Figueroa marcou o primeiro gol uruguaio. Monte igualou para os argentinos, mas Scarone assegurou a vitória por 2 a 1 e o bicampeonato. A Celeste Olímpica se consagrava pela segunda vez.

Não houve realização de jogos de futebol na Olimpíada de Los Angeles. Na edição de 1936, em Berlim, os jogadores voltaram a entrar em campo após um consenso entre a entidade máxima do futebol mundial e o Comitê Olímpico Internacional.

Os Jogos Olímpicos passariam a ser disputados apenas por atletas amadores. Esta regra, que durou até a Olimpíada de 1980, em Moscou, deu vantagem para países do Leste Europeu: muitos jogadores eram considerados militares e, por conseguinte, entravam na lista de "amadores".

A ENTRADA DO PROFISSIONALISMO NA OLIMPÍADACom base do Inter, Brasil foi prata em Los Angeles (Divulgação / CBF)A Olimpíada de 1984, em Los Angeles, foi a primeira a permitir atletas profissionais. Porém, trazendo uma imposição: só eram permitidos atletas que nunca tivessem disputado uma Copa do Mundo.

> Lembre os 'veteranos' que já defenderam a Seleção nas Olimpíadas!

Formada pela base do Internacional, que tinha nomes como o goleiro Gilmar, o zagueiro Mauro Galvão e os volantes Ademir e Dunga, além de contar com nomes promissores como Gilmar Popoca, a Seleção Brasileira alcançou o pódio pela primeira vez. A equipe foi medalha de prata, perdendo por 2 a 0 para a França na decisão.

O time também trazia o veterano Andrade, já com o currículo de multicampeão pelo Flamengo, e jogadores que despontavam, como Luiz Carlos Winck, Geovani e João Paulo. O Brasil voltou à decisão, abriu o placar, mas sofreu a virada para a União Soviética e viu o ouro escapar na prorrogação, com a derrota por 2 a 1.

SÓ ATLETAS SUB-23!O Brasil, que tinha Dener, não foi para os Jogos de Barcelona em 1992 (Reprodução)A liberação para que atletas sub-23 pudessem é relativamente nova: a partir da disputa da Olimpíada de 1992. O Brasil, comandado por Ernesto Paulo, deixou escapar a chance de ir para Barcelona, ao ser eliminado precocemente no Pré-Olímpico.