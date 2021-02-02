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DNA vencedor, mas pensando no orçamento: Veja os planos do São Paulo em busca de novo treinador

Casares detalhou como está a procura do Tricolor em busca de um novo comandante para a próxima temporada. Vários nomes já foram especulados e estrangeiros são preferência...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 08:30

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:30

O São Paulo procura um novo treinador para a próxima temporada depois da demissão de Fernando Diniz. Segundo o presidente Julio Casares, ainda não há um nome em evidência, mas o técnico precisa ter um espírito vencedor, mas que se encaixe no orçamento limitado do clube.
São Paulo demite Fernando Diniz: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
- Tudo é orçamento. Podemos ter técnico que ganhe A, B ou C, desde que dentro do orçamento. Se compõe o número final do orçamento é a nossa responsabilidade. Temos limitações, mas que não impedem avanço de um bom técnico. Precisa de inteligência pra atender o investimento do futebol. Temos visão de que São Paulo precisa representar o que sempre representou, DNA de conquistas, e essa é a missão do futuro técnico – afirmou Julio Casares.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOPerguntado sobre a preferência por um técnico brasileiro ou estrangeiro, Casares preferiu despistar. No entanto, conforme apurado pelo LANCE!, há sim uma preferência por técnicos de outros países.
- Não existe preferência por A, B ou C, porque não imaginávamos a saída agora. Não há pensamento de técnico. Vai ser agora. Temos Muricy na coordenação, Belmonte no futebol com seus companheiros, Biasotto na base. A decisão nunca é pessoal. Não tenho predileção por brasileiro ou estrangeiro - afirmou.

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