Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'DNA São Paulo' e desenvolvimento: os planos de Alex no sub-20

Novo treinador da categoria comentou sobre como será o seu trabalho em Cotia e detalhou o que pretende durante os dois anos que será treinador dos jovens atletas...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
Na última segunda-feira (05), o ex-meia Alex foi apresentado como novo técnico da equipe sub-20 do São Paulo. A ideia de sua contratação, além de dar oportunidade para o seu início de carreira, é formar novos treinadores a partir de uma filosofia de jogo dentro do clube.
Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
O ex-jogador falou sobre o assunto durante sua coletiva de apresentação. Para ele, que assinou contrato de duas temporadas com o clube, é importante fazer um 'DNA' de jogo dentro do São Paulo.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - A ideia é usar o “conceito são Paulo”. A história gigante do São Paulo, da riqueza de jogadores. Sabemos como o São Paulo jogou ao longo da história, sobre os jogadores que usaram a camisa, os treinadores que passaram por aqui. Como treinador, vou começar, vou aprender. Mas estou muito tranquilo, feliz, consciente de que tenho capacidade para me desenvolver da melhor maneira possível - afirmou Alex.
Durante suas respostas, o agora técnico fez questão de enfatizar que irá desenvolver jogadores para estarem prontos sempre que Hernán Crespo, treinador da equipe principal, precisar.
- Quando fala em fluidez, uma das primeiras equipes que vem na cabeça é o São Paulo. O importante é, junto da comissão técnica, desenvolver jogadores que estejam capacitados a entender o que o Crespo pedir quando eles forem requisitados. Não vai haver choque (de estilo de jogo), porque a ideia é usar o conceito do São Paulo, a história do clube. Sabemos os jogadores que atuaram, o estilo de jogo histórico do São Paulo. O importante é que eu possa, junto com a comissão, desenvolver jogadores para a equipe de cima - finalizou. Quando será sua estreia? Alex assinou contrato de dois anos com o São Paulo e terá como auxiliar o ex-treinador da seleção brasileira de futsal, PC Oliveira. Devido a pandemia, que paralisou muitos campeonatos da base, a previsão é de que a estreia dele aconteça no Brasileiro sub-20, previsto para começar em junho.
Tempo suficiente para que Alex compreenda o que tem à disposição na equipe e consiga implantar o 'DNA São Paulo' nas categorias de base.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados