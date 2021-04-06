'DNA São Paulo' e desenvolvimento: os planos de Alex no sub-20

Crédito: Divulgação/São Paulo

Na última segunda-feira (05), o ex-meia Alex foi apresentado como novo técnico da equipe sub-20 do São Paulo. A ideia de sua contratação, além de dar oportunidade para o seu início de carreira, é formar novos treinadores a partir de uma filosofia de jogo dentro do clube.

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O ex-jogador falou sobre o assunto durante sua coletiva de apresentação. Para ele, que assinou contrato de duas temporadas com o clube, é importante fazer um 'DNA' de jogo dentro do São Paulo.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - A ideia é usar o “conceito são Paulo”. A história gigante do São Paulo, da riqueza de jogadores. Sabemos como o São Paulo jogou ao longo da história, sobre os jogadores que usaram a camisa, os treinadores que passaram por aqui. Como treinador, vou começar, vou aprender. Mas estou muito tranquilo, feliz, consciente de que tenho capacidade para me desenvolver da melhor maneira possível - afirmou Alex.

Durante suas respostas, o agora técnico fez questão de enfatizar que irá desenvolver jogadores para estarem prontos sempre que Hernán Crespo, treinador da equipe principal, precisar.

- Quando fala em fluidez, uma das primeiras equipes que vem na cabeça é o São Paulo. O importante é, junto da comissão técnica, desenvolver jogadores que estejam capacitados a entender o que o Crespo pedir quando eles forem requisitados. Não vai haver choque (de estilo de jogo), porque a ideia é usar o conceito do São Paulo, a história do clube. Sabemos os jogadores que atuaram, o estilo de jogo histórico do São Paulo. O importante é que eu possa, junto com a comissão, desenvolver jogadores para a equipe de cima - finalizou. Quando será sua estreia? Alex assinou contrato de dois anos com o São Paulo e terá como auxiliar o ex-treinador da seleção brasileira de futsal, PC Oliveira. Devido a pandemia, que paralisou muitos campeonatos da base, a previsão é de que a estreia dele aconteça no Brasileiro sub-20, previsto para começar em junho.