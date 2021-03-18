Djavan analisa a concorrência no elenco do Náutico

Crédito: Tiago Caldas/Náutico

Após passar sufoco na Série B, o Náutico foi ao mercado para contratar novos jogadores e reforçou o meio-campo, o que automaticamente melhorou a disputa pela posição no setor.

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O volante Djavan, um dos remanescentes da temporada passada, vê com bons olhos a disputa dentro do elenco e afirma que o Timbu só tem a ganhar.

‘Chegaram dois grandes volantes e a concorrência deve acontecer. Importante é ser de maneira saudável, ficando à disposição do professor na hora que ele precisar. Estamos mais fortes em relação a 2020, mais focados, e o Náutico está fazendo boas contratações’, afirmou Djavan.

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