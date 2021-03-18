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futebol

Djavan analisa a concorrência no elenco do Náutico

Volante vê com bons olhos a presença de novos atletas no grupo do Timbu...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:37
Crédito: Tiago Caldas/Náutico
Após passar sufoco na Série B, o Náutico foi ao mercado para contratar novos jogadores e reforçou o meio-campo, o que automaticamente melhorou a disputa pela posição no setor.
+ Milton Neves é mais um: confira personalidades do mundo do futebol que sofreram golpes
O volante Djavan, um dos remanescentes da temporada passada, vê com bons olhos a disputa dentro do elenco e afirma que o Timbu só tem a ganhar.
‘Chegaram dois grandes volantes e a concorrência deve acontecer. Importante é ser de maneira saudável, ficando à disposição do professor na hora que ele precisar. Estamos mais fortes em relação a 2020, mais focados, e o Náutico está fazendo boas contratações’, afirmou Djavan.
+ Veja quais clubes brasileiros mais contrataram para a temporada 2021
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O Náutico volta a campo no próximo fim de semana para encarar o Central pelo Campeonato Pernambucano.

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