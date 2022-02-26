Divisão de torcidas no clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro é definida

Os detalhes do primeiro (e talvez único) clássico co ano entre Atlético-MG e Cruzeiro, no dia 6 de março, domingo, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro foram definidos em reunião nesta sexta-feira ,25, na sede da Federação Mineira de Futebol (FMF). A presença de público está definida e será de 57.424 torcedores, sendo 5.241 entradas para a torcida celeste, visitante, e o restante, mais de 50 mil ingressos, para o Galo, mandante do duelo. Outra resolução determinou que não será permitida a presença de torcidas organizadas no clássico. Assim, Máfia Azul e Galoucura, principais organizadas dos dois times, e as demais, não poderão estar no estádio com suas vestes, instrumentos ou com qualquer símbolo que remeta às torcidas. A Galoucura já estava proibida de frequentar estádios, desde que o MPMG após confusão no jogo da seleção brasileira, no Mineirão, no início do mês. No último encontro entre os dois times, em 2021, a Raposa venceu pelo placar de 1 a 0, sem a presença de torcedores, por conta das medidas de prevenção à Covid-19 em Belo Horizonte. Este ano será o retorno das torcidas no clássico depois de dois anos de arenas vazias.