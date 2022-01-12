Divisão de salários e compensação: os fatores que travam a negociação de Pablo, do São Paulo, ao Athletico-PR

O futuro de Pablo no São Paulo vem sendo assunto nos últimos dias. Após as negociações pelo empréstimo ao Ceará e Santos, mais um clube apareceu: o Athletico-PR, onde o jogador teve boa passagem em 2018. No entanto, alguns fatores travam uma chance do negócio acontecer. Segundo apurou o LANCE!, a divisão dos salários e uma compensação financeira desejada pelo São Paulo afastaram o Athletico-PR do negócio. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Tricolor deseja algo em torno de R$ 2,5 milhões para liberar o atleta.