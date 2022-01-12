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Divisão de salários e compensação: os fatores que travam a negociação de Pablo, do São Paulo, ao Athletico-PR

Furacão teria interesse em contar com o camisa nove, mas exigências do Tricolor esfriaram a possibilidade. Atacante tem futuro incerto para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 18:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 18:18

O futuro de Pablo no São Paulo vem sendo assunto nos últimos dias. Após as negociações pelo empréstimo ao Ceará e Santos, mais um clube apareceu: o Athletico-PR, onde o jogador teve boa passagem em 2018. No entanto, alguns fatores travam uma chance do negócio acontecer. Segundo apurou o LANCE!, a divisão dos salários e uma compensação financeira desejada pelo São Paulo afastaram o Athletico-PR do negócio. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o Tricolor deseja algo em torno de R$ 2,5 milhões para liberar o atleta.
Além disso, o São Paulo quer que o Athletico-PR pague todo o salário do camisa nove, considerado alto pela cúpula do Furacão. As negociações estão paradas.Desde 2018 no Tricolor, Pablo foi o artilheiro do clube na última temporada, com 13 gols marcados, mas é muito criticado pela torcida. O atacante foi a contratação mais cara da história do São Paulo, que em 2018 pagou R$ 26 milhões para tirá-lo do Athletico-PR.
Crédito: PabloestámaislongedoAthletico-PR(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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