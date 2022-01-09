Dívida do Toronto com Soteldo pode dificultar negociação com o São Paulo

O São Paulo segue na negociação pelo atacante Soteldo. Agora, uma dívida do Toronto com o venezuelano pode dificultar a chegada do jogador, segundo informações do 'GE'. De acordo com a publicação, o clube canadense deve cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões na cotação atual). Esse valor é referente ao bônus que o venezuelano tinha direito para assinar contrato com o Toronto. A equipe canadense quer que o Tricolor ajude a arcar com os vencimentos, algo que a diretoria são-paulina não deseja.

Segundo o L! apurou, membros da diretoria são-paulina veem o acerto com o venezuelano como difícil, por conta tanto do convencimento da equipe canadense, quanto pelo alto salário de Soteldo, que recebe cerca de R$ 2 milhões por mês e não tem intenção de baixar os seus vencimentos.Atualmente com 24 anos, ele marcou quatro gols e distribuiu seis assistências em 25 jogos no Toronto FC. Nesta janela de transferências, o Tricolor já acertou com o lateral-direito Rafinha, com o meia Alisson e com o goleiro Jandrei. O volante Patrick e o meia-atacante Nikão, estão próximos.