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futebol

Dívida do Galo cresce de 2020 para 2021 e supera casa de R$ 1,3 bilhão

No "Galo Business Day", o clube mineiro expôs sua vida financeira, inclusive seu grande passivo, que segue sendo um dos maiores do futebol brasileiro...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2022 às 21:06
O Atlético-MG fez um novo demonstrativo da vida financeira do clube, no evento "Galo Business Day", nesta quinta-feira, 5 de maio, na sede, o evento realizado na sede do clube, trouxe uma dura realidade, com a confirmação de uma dívida muito alta, que está na casa de R$1,312 bilhão segundo o balanço de 2021, O valor é superior a 2020 quando Galo devia cerca de R$1,184 bi.
O diretor financeiro, Paulo Braz, explicou como está a real situação do alvinegro.
-Quando nós olhamos, de fato, a questão da pressão de caixa e tiramos a negociação que fizemos de R$77 milhões, transformando em espaço publicitário (dívida com Ricardo Guimarães), esse endividamento cai para R$1,235 bi. O evento subsequente, que foi a negociação que fizemos com o estado, teve uma redução de mais de R$51 milhões- disse Paulo Braz.
O Galo abriu mão este ano de estar no PROFUT, na modalidade PGFN não previdenciários, além de deixar a Transação Tributária Excepcional em relação a débitos previdenciários e não previdenciários, que foi aderida pelo clube em dezembro de 2020, gerando uma redução de dívida tributária para o Galo. Foi a segunda edição do evento financeiro do Atlético. A dívida do time mineiro cresceu de 2019 para 2022. Saltou de R$ 747 milhões para os atuais R$ 1,312 bilhão.
Em contra partida, a receita alvinegra aumentou de R$137 milhões em 2020 para, R$505 milhões de 2021, impulsionada pelo grande ano do time profissional, que vendeu três títulos.
Como está a dívida do Galo atualmente
- 38% - onerosa: provenientes especialmente de dívidas bancárias e obrigações trabalhistas e sociais;-36% - não onerosa: oriundas do empréstimos dos apoiadores e investimento em atletas;-21% - profut/parcelamento de impostos: programas de refinanciamento de dívidas fiscais;-5% - receitas antecipadas: Referem-se, principalmente, à antecipação de receitas de patrocínios a partir das renegociação da dívidas com a Família Guimarães.
Crédito: Adívidaalvinegracresceunosúltimostemposepreocupaadireçãoatleticana-(Foto:Reproduçãodeinternet

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