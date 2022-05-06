Dívida do Galo cresce de 2020 para 2021 e supera casa de R$ 1,3 bilhão

O Atlético-MG fez um novo demonstrativo da vida financeira do clube, no evento "Galo Business Day", nesta quinta-feira, 5 de maio, na sede, o evento realizado na sede do clube, trouxe uma dura realidade, com a confirmação de uma dívida muito alta, que está na casa de R$1,312 bilhão segundo o balanço de 2021, O valor é superior a 2020 quando Galo devia cerca de R$1,184 bi.

O diretor financeiro, Paulo Braz, explicou como está a real situação do alvinegro.

-Quando nós olhamos, de fato, a questão da pressão de caixa e tiramos a negociação que fizemos de R$77 milhões, transformando em espaço publicitário (dívida com Ricardo Guimarães), esse endividamento cai para R$1,235 bi. O evento subsequente, que foi a negociação que fizemos com o estado, teve uma redução de mais de R$51 milhões- disse Paulo Braz.

O Galo abriu mão este ano de estar no PROFUT, na modalidade PGFN não previdenciários, além de deixar a Transação Tributária Excepcional em relação a débitos previdenciários e não previdenciários, que foi aderida pelo clube em dezembro de 2020, gerando uma redução de dívida tributária para o Galo. Foi a segunda edição do evento financeiro do Atlético. A dívida do time mineiro cresceu de 2019 para 2022. Saltou de R$ 747 milhões para os atuais R$ 1,312 bilhão.

Em contra partida, a receita alvinegra aumentou de R$137 milhões em 2020 para, R$505 milhões de 2021, impulsionada pelo grande ano do time profissional, que vendeu três títulos.

Como está a dívida do Galo atualmente

- 38% - onerosa: provenientes especialmente de dívidas bancárias e obrigações trabalhistas e sociais;-36% - não onerosa: oriundas do empréstimos dos apoiadores e investimento em atletas;-21% - profut/parcelamento de impostos: programas de refinanciamento de dívidas fiscais;-5% - receitas antecipadas: Referem-se, principalmente, à antecipação de receitas de patrocínios a partir das renegociação da dívidas com a Família Guimarães.