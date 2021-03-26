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Dívida do Galo chega a R$ 1 bilhão e clube prepara evento para mostrar finanças, o "Galo Business Day"

O balanço de 2020 ainda não foi votado, mas o endividamento do Atlético teve um crescimento acima dos R$ 300 milhões...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:35
Crédito: Reprodução de internet
A nova gestão do Atlético-MG está disposta a ser mais transparente em suas ações. Pelo menos é a vontade do presidente Sérgio Coelho, que anunciou que fará um "Galo Business Day" para mostrar como está a vida financeira do clube, incluindo o balanço de 2020, que ainda não foi votado pelo Conselho Deliberativo. E, uma das coisas que serão expostas é o endividamento do clube, que supera R$ 1 bilhão. A notícia da dívida bilionária do Galo foi veiculada pelo Estado de Minas e confirmada pelo L!. O montante se refere ao aumento da dívida de saindo dos R$ 746 milhões em 2019 para o bilhão, um aumento em mais de R$ 300 milhões. O mandatário atleticano afirmou que deseja colocar o Atlético nos trilhos em cinco anos, tornando a instituição sustentável financeiramente. O "Galo Business Day" será um evento, ainda sem data por conta da pandemia, para oferecer informações claras do dia a dia do clube para a torcida, imprensa e patrocinadores. Colocar as finanças do Atlético de forma mais transparente pode explicar as contratações milionárias que o clube vem fazendo desde 2020 com a ajuda de um mecenas, a MRV, seu principal parceiro comercial no momento. Essas indagações podem ser sanadas com o "Galo Business Day", o que pode atrair futuros investidores, já que o clube terá transparência nas suas contas e mostrará o potencial de retorno para quem aportar recursos no Galo.

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