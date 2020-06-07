Dívida de clube árabe gera pedido urgente de Grêmio a FIFA

Crédito: Divulgação

Em tempos de pandemia (consequentemente de competições paradas e receitas diminuídas drasticamente), um valor pendente do Al-Ittihad (ARA) junto ao Grêmio pela negociação do goleiro Marcelo Grohe em 2019 pode ser um alívio importante ao cofre gremista.

Isso porque, dos 2,7 milhões de euros (R$ 15,1 milhões na cotação atual) que teriam sido acertados como o valor total da transação para que Grohe rumasse ao Oriente Médio, o clube saudita ainda estaria com o débito a ser quitado do equivalente a metade do valor, 1,3 milhão de euros (R$ 7,2 milhões).

Pelo método de negociação, a dívida se acumulou mediante o não-pagamento de duas parcelas do acordo.

A primeira notificação para o Al-Ittihad sobre a necessidade de quitar o valor foi enviada ainda no fim do ano passado, período em que o Grêmio vivia momento financeiro bem mais confortável. Por isso, o clube aguardava que os trâmites naturais seguissem sem qualquer tipo de tentar "acelerar" o processo.