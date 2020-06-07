Dívida de clube árabe gera pedido urgente de Grêmio a FIFA

Em tempos de pandemia (consequentemente de competições paradas e receitas diminuídas drasticamente), um valor pendente do Al-Ittihad (ARA) junto ao Grêmio pela negociação do goleiro Marcelo Grohe em 2019 pode ser um alívio importante ao cofre gremista.
Isso porque, dos 2,7 milhões de euros (R$ 15,1 milhões na cotação atual) que teriam sido acertados como o valor total da transação para que Grohe rumasse ao Oriente Médio, o clube saudita ainda estaria com o débito a ser quitado do equivalente a metade do valor, 1,3 milhão de euros (R$ 7,2 milhões).
Pelo método de negociação, a dívida se acumulou mediante o não-pagamento de duas parcelas do acordo.
A primeira notificação para o Al-Ittihad sobre a necessidade de quitar o valor foi enviada ainda no fim do ano passado, período em que o Grêmio vivia momento financeiro bem mais confortável. Por isso, o clube aguardava que os trâmites naturais seguissem sem qualquer tipo de tentar "acelerar" o processo.
Porém, com a necessidade de minimizar os atuais prejuízos, o Tricolor recorreu a uma solicitação que, mesmo não sendo prevista no regulamento da FIFA, gera expectativa no clube de auxiliar de alguma forma na questão. Medida essa que pode, em caso de sucesso, se refletir em pelo menos outras seis situações semelhantes de dinheiro a ser recebido por negociações de acordo com informação do portal Uol. E MAIS:Site coloca mais um clube da Europa interessado em CebolinhaTricolor renova o contrato de três jogadores do grupo de transiçãoZagueiro Rodrigues espera ajudar o Grêmio no segundo semestreRenato Gaúcho continua sem data para voltar as atividades E MAIS: