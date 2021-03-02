Diversos clubes se interessam por atacante do Chelsea

Diversos clubes da Premier League monitoram a situação de Tammy Abraham no Chelsea, de acordo com o “The Telegraph”. O atacante deve estar de saída dos Blues por conta da chegada de Thomas Tuchel no comando do time londrino. Desde a chegada do alemão, o atacante perdeu espaço no elenco e não foi relacionado para o último jogo contra o Manchester United.Após o empate contra os Red Devils, o treinador do Chelsea afirmou que a competição dentro do clube por um lugar na equipe é muito grande e que o centroavante deveria aceitar a situação e seguir se preparando. O atleta é o artilheiro dos Blues na temporada com 12 gols marcados em 30 partidas disputadas.