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futebol

Diversos clubes se interessam por atacante do Chelsea

Tammy Abraham tem contrato com clube até 2023, mas deve sair da equipe por conta da falta de espaço no elenco desde a chegada do técnico Thomas Tuchel...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:21

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 11:21
Crédito: Reprodução
Diversos clubes da Premier League monitoram a situação de Tammy Abraham no Chelsea, de acordo com o “The Telegraph”. O atacante deve estar de saída dos Blues por conta da chegada de Thomas Tuchel no comando do time londrino. Desde a chegada do alemão, o atacante perdeu espaço no elenco e não foi relacionado para o último jogo contra o Manchester United.Após o empate contra os Red Devils, o treinador do Chelsea afirmou que a competição dentro do clube por um lugar na equipe é muito grande e que o centroavante deveria aceitar a situação e seguir se preparando. O atleta é o artilheiro dos Blues na temporada com 12 gols marcados em 30 partidas disputadas.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, Abraham tem sido preterido por Tuchel e Giroud tem se beneficiado da situação e ganhado a vaga de titular do clube. O camisa nove tem contrato com a equipe londrina até 2023, mas a imprensa inglesa vem destacando que a probabilidade do jovem de 23 anos deixar Stamford Bridge ao final da temporada é grande.

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