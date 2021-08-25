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Disputando a artilharia da Copa do Brasil, Pablo vive momento conturbado no São Paulo

Camisa 9 do Tricolor é um dos artilheiros do torneio, com quatro gols marcados e, mesmo com alguns bons jogos no Brasileirão, vive momento difícil no São Paulo após falha...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 08:00

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Em meio a uma temporada de altos e baixos, Pablo disputará, nesta quarta-feira (25), a competição onde parece ter melhor desempenho na temporada, a Copa do Brasil. Atual artilheiro da competição, o camisa 9 do São Paulo busca se colocar de forma isolada no topo da lista de artilharia, já que enfrentará outro artilheiro, Wellington Paulista, do Fortaleza.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Após um bom Campeonato Paulista, Pablo viu sua trajetória no São Paulo voltar ao dias ruins. Muito criticado pela torcida, o atacante somou atuações abaixo da média no Brasileirão, mas viu na Copa do Brasil oportunidades de recuperar o caminho do gols.
Sua primeira partida na competição foi ainda na segunda fase, diante do 4 de Julho (PI). Pablo entrou em campo no jogo de volta contra o time piauiense, no Morumbi e marcou três gols, sendo destaque da equipe na vitória por 9 a 1.
Na fase seguinte, novamente atuações de destaque. Pablo marcou um gol na partida de ida das oitavas de final, contra o Vasco e, no jogo de volta, em São Januário, deu uma assistência, sendo importante na classificação.
Recentemente, Pablo somou algumas boas atuações no Brasileirão, marcando dois gols na vitória por 2 a 1 diante de seu ex-clube, o Athletico Paranaense e marcando o gol que deu a vitória ao Tricolor, por 1 a 0, contra o Sport, no último domingo (22).
Entretanto, mesmo com esses gols e esses jogos, Pablo vive momento muito complicado no São Paulo. Na partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o rival Palmeiras, o atacante perdeu um gol que poderia ter mudado o rumo do jogo, que terminou em 3 a 0 para os alviverdes e com a eliminação tricolor.
O jogo estava 1 a 0 para os rivais quando Pablo ficou sozinho cara a cara com o goleiro Weverton, com a bola dominada no pé bom e chutou por cima do gol. O 1 a 1 levaria o jogo para os pênaltis, mas poderia ter, também, iniciado uma reação são-paulina no Allianz Parque.Em um momento conturbado, apesar de ter melhorado seu desempenho no Brasileirão, Pablo entra em campo querendo, novamente, usar a Copa do Brasil como trunfo para recuperar a moral e tentar conquistar a torcida.
Atualmente, o camisa 9 está na liderança da artilharia da copa, empatado com Rossi, do Bahia, Vanílson, do Manaus e Wellington Paulista, do Fortaleza.
Nesta quarta-feira (25), o atacante enfrentará seu concorrente direto pelo posto de artilheiro, Wellington Paulista, para a partida de ida das quartas de final. A bola rola para São Paulo e Fortaleza a partir das 21h30, no Morumbi.​

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