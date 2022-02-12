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Disputa por titularidade no gol do São Paulo pode chegar na 'reta final'; veja números de Volpi e Jandrei

Tiago Volpi e Jandrei foram testados na meta são-paulina nos primeiros quatro jogos da equipe neste ano. Diante da Macaca, a tendência é que Volpi comece jogando...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 07:00
O São Paulo vive os últimos dias da disputa entre Tiago Volpi e Jandrei para a titularidade no gol da equipe. Após quatro partidas com os jogadores se revezando, a tendência é que uma decisão seja tomada após o jogo contra a Ponte Preta, neste domingo (13), às 20h30, no Moisés Lucarelli, pelo Paulistão. + Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
– Ideia é fazer o melhor pelo clube. Vamos analisar a partir de quinta de tarde, sexta, para ter uma definição para domingo – afirmou Rogério Ceni.
Quem começou como titular na temporada foi Tiago Volpi, na derrota por 2 a 1 para o Guarani. Na ocasião, ele sofreu dois belos gols de fora da área, sendo um deles de falta e não conseguiu evitar a derrota.
Em seguida, diante do Ituano, Jandrei foi o dono da meta e defendeu um pênalti, garantindo o empate sem gols no Morumbi e sendo bastante elogiado pela torcida são-paulina. O rodízio continuou com Volpi na meta diante do Red Bull Bragantino, na derrota por 4 a 3, em Bragança Paulista. Novamente o camisa um sofreu um gol de fora da área, em chute bem colocado por Hyoran. Na última partida, quem foi o titular foi Jandrei, que praticamente não teve trabalho na vitória por 1 a 0 diante do Santo André.
Comparando o número dos dois, Volpi sofreu seis gols em dois jogos, média de três gols por jogo. Já Jandrei passou ileso na meta são-paulina. De acordo com o site do 'Footstats', Volpi realizou cinco defesas, sendo uma difícil. Já Jandrei teve três defesas e uma difícil.
Crédito: VolpieJandreidisputamtitularidadenogoldoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/SãoPaulo-RubensChiri/SãoPaulo

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